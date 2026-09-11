Медведев назвал бредом слухи о том, что Россия хочет напасть на Европу

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бредом слухи о том, что РФ хочет напасть на Европу.

«Слухи о том, что Россия готовит какие-то там акции против Европы или вообще хочет на нее напасть, — это такой же бред, как и разговоры о мобилизации», — говорит политик на видео, опубликованном на его канале в Max.

Он подчеркнул, что у Москвы «нет никаких военных целей» в отношении европейских стран.

«Мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить. Мы всегда были готовы к экономическому сотрудничеству», — отметил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ указывал на то, что представители Европы испытывают крайнее раздражение из-за невозможности осуществить раздел России и занять ее ресурсную базу.