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Медведев: у Киева все плохо с личным составом ВСУ

Фото пресс-службы Дмитрия Медведева
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Северо-Западный Федеральный округ заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьёзные трудности  с личным составом, но Киев боится сам себе в этом признаться.

«У нашего противника всё очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться», — сказал он на видео, опубликованном в мессенджере MAX.

Медведев также сообщил, что укомплектованность украинских подразделений в некоторых случаях составляет 20-30%.

Ранее начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что киевский режим старается убедить западных кураторов в успехах ВСУ, распространяя ложную информацию о якобы удачном наступлении украинских войск.
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Политикамедведевличный состав ВСУнеукомплектованность
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