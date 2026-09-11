Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Северо-Западный Федеральный округ заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьёзные трудности с личным составом, но Киев боится сам себе в этом признаться.

«У нашего противника всё очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться», — сказал он на видео, опубликованном в мессенджере MAX.

Медведев также сообщил, что укомплектованность украинских подразделений в некоторых случаях составляет 20-30%.

Ранее начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что киевский режим старается убедить западных кураторов в успехах ВСУ, распространяя ложную информацию о якобы удачном наступлении украинских войск.