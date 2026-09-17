В Архангельске арестовали главу компании, чей автобус попал в массовое ДТП

Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу директора транспортной компании, водитель которого устроил массовое ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба суда.

«Суд <...> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 ноября 2026 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — говорится в публикации.

ДТП произошло вечером 11 сентября. По версии следствия, водитель, перевозивший пассажиров на автобусе по маршруту Северодвинск — Архангельск — Березник, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем и лесовозом. В результате погибли 13 человек — водитель и 11 пассажиров автобуса, а также водитель лесовоза. Еще семь человек получили травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Как полагает следствие, директор транспортной компании не организовала проведение послерейсовых медицинских осмотров водителя автобуса. Кроме того, по версии следствия, она ответственна за то, что график работы водителя был составлен с превышением допустимого времени работы в течение смены.

«Располагая информацией о систематических нарушениях данным водителем правил дорожного движения, о поступавших от пассажиров жалобах на его агрессивную манеру вождения (превышение скорости, опасные маневры), не провела проверку его профпригодности, не обеспечила дополнительный контроль его деятельности», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Орловской области автомобиль врезался в лося, погибли три человека.