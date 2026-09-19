Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Самаре

В Самаре произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей, в результате которого пострадали шесть человек. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Авария случилась на 18-м километре Московского шоссе, где столкнулись шесть легковых автомобилей, грузовик марки Howo и рейсовый автобус. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и детали инцидента устанавливаются.

На снимках с места событий заметно, что один из поврежденных автомобилей оказался на отбойнике. На разделительной полосе находится машина скорой помощи, а неподалеку разместился пожарный расчет.

Ранее сообщалось, что в Орловской области автомобиль врезался в лося, погибли три человека.