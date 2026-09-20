Акула убила мужчину на глазах отдыхающих на популярном пляже

В Западной Австралии 63-летний Грег О’Нил погиб после нападения акулы во время купания на пляже Сорренто в северном пригороде Перта. Трагедия произошла в пятницу на глазах у отдыхающих.

«Я не мог поверить, что из человеческого тела может вытечь столько крови», — сказал местный житель Райан Роу, который увидел место трагедии.

Гибель О’Нила стала основанием для решения министра рыболовства Австралии Джеки Джарвис разрешить отлов и уничтожение большой белой акулы. Этот вид находится под охраной, поэтому подобное разрешение выдается в исключительных случаях.

Джарвис объяснила свое решение обстоятельствами нападения, опасностью, которую представляет хищник, а также необходимостью получить вещественные доказательства. При этом в полиции не уточнили, удалось ли обнаружить останки погибшего.

Свидетельница Даррел Хейторнтуэйт рассказала телеканалу Nine Network, что О’Нил плавал вместе с другом. После нападения выживший мужчина находился в шоковом состоянии. По словам женщины, он плакал, извинялся и повторял, что не смог спасти своего друга.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула напала на серфера и откусила ему ступню.