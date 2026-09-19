Врач Сухарева назвала десять самых полезных продуктов для кишечника

На восстановление микробиоты кишечника после приема антибиотиков уходит два месяца, однако есть продукты, которые лучше всего способствуют росту микрофлоры. Об этом в своем Telegram-канале рассказала гастроэнтеролог Ольга Сухарева и назвала топ-10 таких продуктов.

По словам врача, рацион должен состоять преимущественно из продуктов растительного происхождения. Очень хороша для микробиоты квашеная капуста и кимчи, так как процесс брожения инициирует ферментацию, за которой следует рост других молочнокислых бактерий (LAB)

Также полезны натуральные йогурты без подсластителей, кефир, зеленые бананы, бобовые, овсянка, цикорий. Оливковое масло содержит полифенолы, которые поддерживают полезные бактерии и снижают воспаление в кишечнике. Разнообразию микробиоты помогут содержащиеся в какао флаванолы и полифенолы.

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