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Красный, желтый, зеленый. Какой чай полезен и противопоказан сердечникам

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Хотя чёрный, зелёный и белый чай производят из листьев одного и того же растения, их свойства существенно различаются. Главный фактор — степень ферментации (окисления). Именно от неё зависит, какие биологически активные соединения останутся в напитке, а какие преобразуются в новые.

Об этом aif.ru рассказала врач- нутрициолог Олеся Ступак.

Чёрный чай в процессе окисления частично утрачивает антиоксиданты, но приобретает теафлавины — вещества, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Зелёный чай не проходит ферментацию, поэтому сохраняет максимум катехинов — мощных антиоксидантов. Кроме того, он содержит L-теанин, который мягко успокаивает нервную систему, не вызывая сонливости.

Белый чай — самый «необработанный» из всех: его листья лишь слегка подвяливают и сушат. Именно поэтому он максимально сохраняет витамины и антиоксиданты, но его вкус и эффект менее выражены.

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Какой чай предпочтительнее?

Однозначного ответа нет. Каждый вид по-своему воздействует на артериальное давление, обмен веществ и нервную систему. Многое зависит от индивидуальных особенностей организма, состояния здоровья и, конечно, личных вкусовых предпочтений.

Если вам нужно поддержать сердце — обратите внимание на чёрный чай, если важна антиоксидантная защита и мягкий тонус — выбирайте зелёный.  Если хотите получить максимум пользы —лучшим вариантом будет белый.

Главная польза чая

Исследования подтверждают, что флавоноиды и антиоксиданты в составе чая укрепляют сосудистую стенку, помогают нормализовать уровень холестерина и стабилизировать артериальное давление. Регулярное употребление чёрного и зелёного чая особенно полезно людям с заболеваниями сердца и сосудов, а также тем, у кого часто отмечаются перепады давления.

Безопасная суточная норма — не более двух чашек в день, желательно без сахара и молока.

Если вы выпиваете четыре-пять чашек и больше, могут появиться нарушения сна, тревожность, учащённое сердцебиение и изжога. Выраженность побочных эффектов зависит от крепости напитка, его вида и вашей чувствительности к кофеину. Особенно нежелательно пить крепкий чай сразу после еды.

С точки зрения биохимии польза травяного чая зависит не только от его состава, но и от способа приготовления.
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Мешает  ли чай заснуть?

Чёрные и зелёные сорта действительно содержат значительное количество кофеина, поэтому перед сном их лучше не употреблять. Так что бодрящий чёрный или зелёный чай на ночь — помеха сну.  Иное дело — травяные напитки: ромашка, мята, липа, мелисса расслабляют нервную систему и помогают заснуть.

Правда ли, что в чае кофеина больше, чем в кофе?

Это распространённое заблуждение. В сухих чайных листьях кофеина действительно больше, чем в необработанных кофейных зёрнах. Однако при заваривании картина меняется: в готовой чашке кофе кофеина существенно больше, чем в аналогичном объёме чая. Так что главную роль играет способ приготовления.

Кому чай противопоказан?

Ограничить или исключить чай рекомендуется при гипертонии, гастрите, язвенной болезни, хронической бессоннице, а также при приёме ряда лекарств — из-за влияния кофеина и танинов. Травяные чаи тоже требуют осторожности: несмотря на натуральный состав, они могут вызвать аллергию.
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