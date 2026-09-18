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Гастроэнтеролог Белоусов назвал чай, который помогает похудеть

istockphoto.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Имбирный чай способствует похудению за счет усиления термогенеза и ускорения обмена веществ, но работает только в комплексе с диетой и физическими нагрузками. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Специалист пояснил, что содержащийся в напитке гингерол обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, а также помогает организму тратить больше энергии даже в состоянии покоя.

Для подготовки организма к приему пищи эксперт советует выпивать сто миллилитров чая за полчаса до завтрака или обеда, однако подчеркивает важность учета противопоказаний. Имбирь раздражает слизистую оболочку и запрещен при язве, гастрите с повышенной кислотностью и эрозивных поражениях желудочно-кишечного тракта. Также напиток опасен при желчнокаменной болезни из-за риска спазма протоков и способен чрезмерно снижать артериальное давление на фоне приема специальных препаратов.

Ранее эксперты раскрыли, во сколько надо завтракать и ужинать, чтобы похудеть.
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