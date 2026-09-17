Врач Прокофьева сказала, почему во время поездки в авто может болеть голова

Головная боль во время поездки в автомобиле носит комплексный характер и возникает из-за сочетания нескольких групп негативных факторов. Об основных причинах дискомфорта в дороге «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, специалист по лечению головных и лицевых болей, тревожных расстройств Юлия Прокофьева.

Врач разделила все триггеры на четыре основные категории, включающие микроклимат, физиологию, эргономику и психологическое состояние. К первым факторам риска относятся пересушенный кондиционером воздух, резкие перепады температур и накопление углекислого газа в закрытом салоне. Грязные фильтры распространяют пыль и аллергены, а резкие запахи пластика или бензина способны стать прямыми триггерами мигрени. Физиологические причины включают обезвоживание при долгих поездках, зрительное перенапряжение от бликов и пропуск приемов пищи.

Третья группа проблем связана с физическим воздействием вибрации от двигателя и дорожного покрытия на позвоночник пассажира или водителя. Неправильно отрегулированное сиденье и подголовник создают избыточную нагрузку на шейный отдел и провоцируют спазмы мышц. Дополнительным раздражителем выступает фоновый шум в салоне, который приводит к развитию акустического стресса и усугубляет неприятные ощущения.

Замыкают список вестибулярные нарушения, когда глаза видят неподвижный салон, а внутренний орган равновесия фиксирует активное движение транспорта. Подобный сенсорный конфликт часто вызывает тошноту и головокружение у детей и пассажиров на задних сиденьях. Психологическое напряжение от пробок или страха аварии провоцирует выброс гормонов стресса, что неизбежно заканчивается болезненным спазмом мышц шеи и головы.

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