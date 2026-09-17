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Врач Маркитан рассказал о привычках, негативно влияющих на спину и шею

Staras / istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Ежедневные бытовые привычки часто становятся главной причиной появления хронической боли и напряжения в спине или шее. О скрытых угрозах для опорно-двигательного аппарата «Ленте.ру» рассказал врач невролог-остеопат Антон Маркитан.

Специалист отметил, что постоянное использование смартфона с опущенной головой и работа с ноутбуком в кровати создают колоссальную статическую нагрузку на шейный отдел. Ношение тяжелой сумки на одном плече и привычка сидеть в позе нога на ногу также приводят к неравномерному распределению веса и избыточному тонусу мышц.

На развитие асимметрии и мышечных зажимов могут указывать визуально заметные изменения осанки и различия в гибкости сторон тела во время разминки. Медик советует заменить повседневные сумки на рюкзаки для равномерного распределения нагрузки и регулярно менять положение тела в течение рабочего дня.

Для сохранения здоровья спины необходимо тщательно следить за эргономикой рабочего места и обязательно делать перерывы для простой разминки. Регулярная физическая активность и растяжка помогают поддерживать естественную подвижность суставов и эффективно снижают накопившееся мышечное напряжение.

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