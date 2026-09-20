Врач Поляков сказал о рисках при употреблении замороженных овощей и фруктов

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков прокомментировал в эксклюзивном комментарии для aif.ru возможные риски употребления замороженных фруктов и овощей.

По его словам, особой опасности в таких продуктах нет, но важны условия хранения.

«Вреда как такового нет. Единственное, может быть нарушение условий хранения, если есть проблема с охлаждающими устройствами. С этим нужно быть внимательным», — пояснил Поляков.

По его словам, опаснее всего ситуация, когда продукт разморозили, а затем заморозили обратно.

«Если разморозили, потом заморозили обратно, то полезные свойства все теряются», — подчеркнул диетолог.

Поэтому важно, чтобы хранение было «адекватным, правильным и соответствовало регламенту», добавил врач.

При этом Поляков не считает, что замороженные фрукты и овощи нужно исключать из рациона. «Потреблять их можно часто, хранить в морозилке согласно рекомендациям на упаковке», — подчеркнул он.

Главное — соблюдать правила хранения и не допускать повторной заморозки. Тогда замороженные овощи и фрукты могут оставаться удобным и безопасным продуктом, подытожил Поляков.