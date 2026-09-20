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Ученые выяснили, какой сон связан со снижением риска 83 заболеваний

magnific.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Более длительная фаза быстрого сна оказалась связана с меньшим риском развития 83 заболеваний, включая деменцию, болезни Паркинсона и Альцгеймера, сердечную недостаточность и рассеянный склероз. К такому выводу пришли исследователи Пекинского университета, результаты работы опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Ученые наблюдали более чем за 95 тыс. взрослых. В течение недели участники носили специальные устройства, фиксировавшие продолжительность разных стадий сна, после чего исследователи на протяжении девяти лет анализировали их медицинские данные.

Более продолжительная REM-фаза, во время которой чаще всего возникают яркие сновидения, коррелировала с меньшим риском заболеваний мозга, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и ряда других патологий.

Кроме того, более длительный глубокий сон был связан со снижением риска семи заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа, тяжелой депрессии и апноэ сна.

Отдельно ученые оценили общую продолжительность отдыха. У людей, которые спали от шести до восьми часов в сутки, наиболее низким оказался риск 69 заболеваний. Сон продолжительностью менее пяти часов сильнее всего коррелировал с риском 37 болезней.

При этом авторы подчеркнули, что исследование было наблюдательным. Оно выявило статистические связи, но не доказывает, что увеличение определенной фазы сна само по себе предотвращает заболевания.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царёва рекомендовала вставать примерно в одно и то же время: по ее словам, постоянное время пробуждения помогает организму регулировать время засыпания за счет чувства сонливости. 
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