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Сомнолог Царёва объяснила, почему лучше вставать в одно и то же время

istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Постоянное время пробуждения помогает организму самостоятельно регулировать продолжительность сна за счёт чувства сонливости, рассказала Царьграду кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царёва.

«Если человек устанавливает время пробуждения в виде будильника на одно и то же время, то организм чувством сонливости будет регулировать время засыпания», - объяснила врач.

По словам Царёвой, потребность во сне меняется в зависимости от нагрузки и усталости. При этом универсальной продолжительности сна нет: некоторым людям достаточно четырёх-пяти часов, другим требуется 10–12, а средняя потребность составляет от 8,5 до 10 часов.

Продолжительность одного цикла сна также индивидуальна и в среднем составляет 90–120 минут. Легче всего проснуться в начале или конце такого цикла, поэтому устройства, способные определять его завершение и синхронизировать с ним будильник, могут сделать пробуждение комфортнее.

«Начало и окончание сонного цикла - наиболее лёгкое время для пробуждения. Проснуться посередине сонного цикла сложнее», - отметила сомнолог.

Кофеин, яркий свет и работа за компьютером перед сном могут мешать естественному механизму засыпания. В домашних условиях Царёва советует прежде всего ориентироваться на собственное чувство сонливости, поскольку точно определить стадии сна позволяет только специальная диагностика, в частности полисомнография.
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