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Без обид! 5 женских фраз, которые мужчины воспринимают как обесценивание

Иногда женщины хотят выразить раздражение, усталость или несогласие, но партнер слышит совсем другое.
Иногда женщины хотят выразить раздражение, усталость или несогласие, но партнер слышит совсем другое. / Mariia Vitkovska / istockphoto.com

Иногда женщины хотят выразить раздражение, усталость или несогласие, но партнер слышит совсем другое — будто его старания ничего не стоят. Вот что рассказала aif.ru психолог Ольга Романив. Особенно легко задеть такими фразами в бытовых ситуациях, когда эмоции уже зашкаливают и трудно подобрать спокойные слова. Разберем пять формулировок, которые мужчина может воспринять как сомнение в его способностях или ценности.

«Ты так стараешься, а толку все равно мало»

В начале есть признание усилий, но оно тут же отменяется второй частью. В итоге мужчина может услышать, что все его старания ничего не стоят. Даже если вы говорите это из-за конкретного результата, он может воспринять слова как оценку себя целиком.

Лучше сказать: «Я вижу, сколько ты сделал, но результат меня пока не устраивает». Так вы признаете усилия, не обесценивая их, и при этом честно скажите мужчине о проблеме.

«Это ты называешь помощью?»

Так можно отреагировать, когда партнер сделал что-то не так, как вы ожидали. Но вопрос звучит не как просьба о помощи, а как насмешка над уже сделанным. Особенно неприятно он воспринимается, если человек действительно пытался облегчить вам какую-то задачу. После такой реакции в следующий раз он может предпочесть вообще ничего не делать.

Вместо этого скажите: «Спасибо, что помог. В следующий раз мне было бы полезнее вот это». Партнер поймет, что именно нужно изменить, и не почувствует, что его попытку помочь просто высмеяли.

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«Не надо делать вид, что ты в этом разбираешься»

Эти слова бьют уже не по отдельному поступку, а по компетентности человека. Причем слова «делать вид» добавляют еще один неприятный смысл, будто мужчина сознательно пытается казаться умнее, чем есть. В споре это сразу смещает внимание с самой проблемы на необходимость защищать свои знания.

Если вы не согласны, лучше сказать: «Я не уверена, что это так. Давай проверим информацию». Тогда спор останется разговором о фактах, а не превратится в борьбу за правоту и попытку доказать, кто умнее.

«Если бы тебе действительно было важно, ты бы уже понял»

За такой фразой часто стоит обида: женщина чувствует, что партнер не замечает очевидного для нее. Проблема в том, что она превращает его незнание или невнимательность в доказательство отсутствия чувств. Мужчина может услышать: «Раз ты не догадался, значит, тебе на меня наплевать».

Вместо проверки на телепатию лучше скажите прямо: «Мне важно, чтобы ты обратил на это внимание». В таком случае, партнеру не нужно будет угадывать и строить догадки, что исключит в будущем новые обиды.

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«У тебя всегда все сложно, даже там, где ничего сложного нет»

Слово «всегда» здесь делает особенно сильный акцент. Вместо одной конкретной ситуации мужчина слышит характеристику себя: он якобы постоянно усложняет жизнь, не умеет решать простые задачи и сам создает проблемы. А когда речь идет о его привычке, человеку сложнее понять, что именно можно изменить.

Намного этичнее будет сказать: «Мне кажется, сейчас мы слишком усложняем эту ситуацию». Так вы оставите место, чтобы обсудить решение, а не заставляете человека оправдываться за свой характер или привычный способ действовать.
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