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Неопалимая купина. Что можно и что нельзя делать 17 сентября 2026 года

Репродукция иконы «Неопалимая Купина». Художник В. А. Белов. 35×28 дерево, левкас, темпера. Село Холуй.
Репродукция иконы «Неопалимая Купина». Художник В. А. Белов. 35×28 дерево, левкас, темпера. Село Холуй. / Юрий Кавер / РИА Новости

17 сентября 2026 года чтят икону с удивительным названием «Неопалимая купина». Это один из самых древних и необычных иконографических образов. Он известен еще с I века. На Руси икону почитают как защитницу от пожаров и пагубных страстей. Также этот день называли Луковым, потому что принято было собирать и заготавливать на зиму этот овощ.

О чем вспоминают в Церкви 17 сентября 2026 года. Историческая справка

Этот сюжет, отражаемый в иконах многие века, известен с давних пор. Он символически отражает описанное в ветхозаветной книге Исход. Моисей подошел с удивлением к терновому кусту, который «горит огнем, но не сгорает». Оказалось, что так к нему явился сам Господь, чтобы объяснить ему о его миссии — вывести народ Израиля из Египта в Землю Обетованную. Это произошло на Синайском полуострове на подножье горы, которая дала ему название.

Моисей перед Неопалимой купиной (икона XII века, монастырь Святой Екатерины)
Моисей перед Неопалимой купиной (икона XII века, монастырь Святой Екатерины)

До сих пор спорят, кем и когда была написана первая икона, но ее корни уходят в I век, то есть история самая древняя. На Руси икона известна с XV века. Образ имеет глубокий духовный смысл: Иисус во чреве Богоматери — это огонь палящий, но не опаляющий наше естество. И так через Богородицу в мир пришло Спасение — сам Богочеловек.

В первых списках изображался горящий куст, внутри которого была Богородица, а перед ней — коленопреклонный Моисей. Со временем он изменился и стал более схематичным и одновременно символичным. Куст сменила восьмиконечная звезда, в центре которой рисуется Богоматерь с Младенцем Иисусом. Звезда эта сложена из двух четырехугольников. Один из них рисуется зеленым, как символ купины, второй — красным, как символ огня. По углам иконы размещены ветхозаветные сюжеты — сам Моисей перед Неопалимой купиной, сон Иакова, символ непорочного зачатия в виде врат Иезекиля, аллегорическое изображение родословной Христа в виде древа Иессеева. В лучах же изображаются ангелы. Также в углах нарисованы символы, которые упоминаются в Откровении Иоанна Богослова — человек, лев, телец и орел. Вокруг центральной героини изображаются также архангелы Михаил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Варахиил и Гавриил.

Смысл праздника

Этот образ символизирует спасение человечества через рождающегося от Богоматери Богочеловека.

О чем молятся перед иконой Неопалимая купина?

У иконы молятся о защите от разрушительных страстей, гнева, защиты от болезней и опасностей, особенно связанных с огнем.

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Традиции богослужения

Служба не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.

Народные приметы погоды

— Муравейники заметно выросли — зима будет холодной.

— После дождя лужи быстро высохли — к непогоде.

— Дождь в этот день обещает сухую осень.

Что можно делать 17 сентября 2026 года

— Принято убирать лук с огорода.

— В этот день обязательно приготовить что-то с добавлением лука.

Что нельзя делать 17 сентября 2026 года

— Нельзя ничего одалживать — ни деньги, ни вещи, ни еду.

— Нельзя хвастаться, особенно богатством.

Что можно есть 17 сентября 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет — есть можно все. Хорошо приготовить что-то с добавлением лука.

Интересные факты

— На Синайской горе, на месте свершившегося много веков чуда, до сих пор находится камень, куда из года в год совершают паломничество тысячи верующих. Здесь находится часовня Неопалимой купины, чей престол располагается прямо над корнями той самой купины, и православный мужской монастырь Святой Елены.

— Один из древнейших списков Неопалимой купины хранится в Благовещенском соборе Кремля в Москве.
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