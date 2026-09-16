Неопалимая купина. Что можно и что нельзя делать 17 сентября 2026 года

17 сентября 2026 года чтят икону с удивительным названием «Неопалимая купина». Это один из самых древних и необычных иконографических образов. Он известен еще с I века. На Руси икону почитают как защитницу от пожаров и пагубных страстей. Также этот день называли Луковым, потому что принято было собирать и заготавливать на зиму этот овощ.

О чем вспоминают в Церкви 17 сентября 2026 года. Историческая справка

Этот сюжет, отражаемый в иконах многие века, известен с давних пор. Он символически отражает описанное в ветхозаветной книге Исход. Моисей подошел с удивлением к терновому кусту, который «горит огнем, но не сгорает». Оказалось, что так к нему явился сам Господь, чтобы объяснить ему о его миссии — вывести народ Израиля из Египта в Землю Обетованную. Это произошло на Синайском полуострове на подножье горы, которая дала ему название.

Моисей перед Неопалимой купиной (икона XII века, монастырь Святой Екатерины)

До сих пор спорят, кем и когда была написана первая икона, но ее корни уходят в I век, то есть история самая древняя. На Руси икона известна с XV века. Образ имеет глубокий духовный смысл: Иисус во чреве Богоматери — это огонь палящий, но не опаляющий наше естество. И так через Богородицу в мир пришло Спасение — сам Богочеловек.

В первых списках изображался горящий куст, внутри которого была Богородица, а перед ней — коленопреклонный Моисей. Со временем он изменился и стал более схематичным и одновременно символичным. Куст сменила восьмиконечная звезда, в центре которой рисуется Богоматерь с Младенцем Иисусом. Звезда эта сложена из двух четырехугольников. Один из них рисуется зеленым, как символ купины, второй — красным, как символ огня. По углам иконы размещены ветхозаветные сюжеты — сам Моисей перед Неопалимой купиной, сон Иакова, символ непорочного зачатия в виде врат Иезекиля, аллегорическое изображение родословной Христа в виде древа Иессеева. В лучах же изображаются ангелы. Также в углах нарисованы символы, которые упоминаются в Откровении Иоанна Богослова — человек, лев, телец и орел. Вокруг центральной героини изображаются также архангелы Михаил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Варахиил и Гавриил.

Смысл праздника

Этот образ символизирует спасение человечества через рождающегося от Богоматери Богочеловека.

О чем молятся перед иконой Неопалимая купина?

У иконы молятся о защите от разрушительных страстей, гнева, защиты от болезней и опасностей, особенно связанных с огнем. Сырая осень, холодная зима. Календарь народных примет на сентябрь по дням Подробнее

Традиции богослужения

Служба не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.

Народные приметы погоды

— Муравейники заметно выросли — зима будет холодной.

— После дождя лужи быстро высохли — к непогоде.

— Дождь в этот день обещает сухую осень.

Что можно делать 17 сентября 2026 года

— Принято убирать лук с огорода.

— В этот день обязательно приготовить что-то с добавлением лука.

Что нельзя делать 17 сентября 2026 года

— Нельзя ничего одалживать — ни деньги, ни вещи, ни еду.

— Нельзя хвастаться, особенно богатством.

Что можно есть 17 сентября 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет — есть можно все. Хорошо приготовить что-то с добавлением лука.

Интересные факты

— На Синайской горе, на месте свершившегося много веков чуда, до сих пор находится камень, куда из года в год совершают паломничество тысячи верующих. Здесь находится часовня Неопалимой купины, чей престол располагается прямо над корнями той самой купины, и православный мужской монастырь Святой Елены.

— Один из древнейших списков Неопалимой купины хранится в Благовещенском соборе Кремля в Москве.