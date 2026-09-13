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Время риска. Какие анализы сдать осенью мужчинам после 40 лет

Профилактическое обследование после 40 — способ сохранить здоровье и качество жизни.
Профилактическое обследование после 40 — способ сохранить здоровье и качество жизни. istockphoto.com

После 40 лет мужской организм работает иначе. Метаболизм замедляется, гормональный фон меняется, а риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний возрастают. Однако большинство серьёзных проблем на старте никак себя не проявляют — нет ни боли, ни дискомфорта. Профилактическое обследование после 40 — не формальность, а способ сохранить здоровье и качество жизни.

Об этом aif.ru рассказал врач-уролог Федор Дериш:

Мужчинам старше 40 лет, которые не проходили обследование в последние полгода, необходимо сдать:
  • 25-ОН витамин D общий — осенью и зимой его уровень закономерно падает. Дефицит напрямую связан с перепадами настроения, снижением работоспособности и апатией. По данным исследований, низкий уровень витамина D коррелирует с падением тестостерона.
  • Общий анализ крови — выявит анемию, скрытое воспаление, проблемы со свёртываемостью.
  • Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, глюкоза, печёночные пробы). Оценка работы почек и печени, раннее выявление нарушений углеводного обмена.
  • Липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) — главный маркер атеросклероза.
  • Глюкоза и гликированный гемоглобин — для раннего выявления преддиабета и сахарного диабета 2-го типа.
  • Кортизол — оценка уровня стресса, который осенью часто усиливается.
  • Тиреотропный гормон (ТТГ) — проверка щитовидной железы: её нарушения маскируются под усталость и подавленность.

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Почему 40 лет — критический рубеж

Именно в этом возрасте начинают проявляться возрастные изменения: падает уровень тестостерона, ухудшается эластичность сосудов, растёт риск атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета 2-го типа. Одновременно повышается вероятность бессимптомного развития аденомы и рака предстательной железы. При этом мужчины обращаются за помощью в среднем на 3–5 лет позже, чем следовало бы. Многие болезни просто не успевают поймать на ранней стадии — отсюда тяжёлые осложнения и запущенные случаи.

Ежегодный минимум после 40 лет

Даже при отличном самочувствии каждому мужчине старше 40 лет рекомендуется ежегодно делать:

  • Общий анализ крови
  • Биохимический анализ крови
  • Липидный профиль
  • Анализ крови на сахар и гликированный гемоглобин
  • Измерение артериального давления (норма — до 130/80 мм рт. ст.)
  • ЭКГ

На что обратить особое внимание?

Сердечно-сосудистая система — самое уязвимое место мужчины после 40. Из-за дефицита эстрогенов мужское сердце менее защищено от атеросклероза, чем женское. Регулярный контроль холестерина, глюкозы и давления может предотвратить инфаркт и инсульт, которые всё чаще настигают мужчин уже в 40–45 лет. После 40 лет проверять сердце рекомендуется ежегодно.

Фото: ru.freepik.com

Тестостерон — после 40 лет уровень этого гормона естественным образом снижается, но падение может быть более выраженным из-за стресса, лишнего веса и малоподвижного образа жизни. Низкий тестостерон проявляется не только снижением либидо, но и потерей мышечной массы, апатией, усталостью и даже депрессией. Врачи рекомендуют мужчинам старше 40 лет проверить уровень общего и свободного тестостерона.

Какой онкоскрининг нужен после 40 лет?

Рак предстательной железы — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у мужчин. На ранних стадиях он не болит. «Золотой стандарт» ранней диагностики — анализ крови на ПСА. В России в рамках диспансеризации ПСА сдают бесплатно в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. Многие врачи рекомендуют начинать ежегодный контроль уже с 40–45 лет, особенно если в семье были случаи рака простаты. Дополнительно уролог проводит пальцевое ректальное исследование.

Колоректальный рак (рак толстой кишки) — ещё одна «тихая» угроза. С 40 лет в рамках диспансеризации проводится анализ кала на скрытую кровь раз в два года. С 45–50 лет рекомендуется колоноскопия каждые 5–10 лет, в зависимости от результатов и наследственности. Если у близких родственников был колоректальный рак, скрининг желательно начинать с 40 лет и проходить чаще.

Число мужчин с раком предстательной железы продолжает расти. Ежегодно в мире регистрируется 1,4-1,6 млн новых случаев.
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Репродуктивное здоровье — маркер общего состояния

С 2024 года в программу диспансеризации включена оценка репродуктивного здоровья мужчин 18–49 лет. Перечень исследований для мужчин включает приём уролога, микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, спермограмму и УЗИ предстательной железы. Репродуктивное здоровье — это маркер общего состояния организма. Проблемы с потенцией, снижение либидо или изменения в эякуляте часто являются первыми сигналами серьёзных нарушений: сахарного диабета, атеросклероза, гормонального дисбаланса или воспалительных процессов в малом тазу. По данным Минздрава, из 3 млн мужчин 18–49 лет, обследованных в 2024 году, впервые в рамках диспансеризации патология репродуктивной системы выявлена у 18,5 тыс.

Что можно пройти бесплатно?

Многие из этих обследований доступны по полису ОМС в рамках диспансеризации. С 40 лет диспансеризация проводится ежегодно. В неё входят общий анализ крови, анализ на сахар и холестерин, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, онкоскрининги, консультация терапевта и, при показаниях, узких специалистов. Анализ на ПСА — бесплатно в 45, 50, 55, 60 и 64 года. Кал на скрытую кровь — с 40 до 64 лет раз в два года.
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