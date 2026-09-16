Формула жизни. Врач назвала лучшие позы и дни для зачатия ребенка

Бывает, что у мужчины и женщины все в порядке со здоровьем, но зачать ребенка не получается. Есть важные нюансы, которые стоит учитывать, чтобы повысить шансы на беременность.

Учитываем дни и выбираем позы

«Удивительным открытием для многих пар становится понимание, что есть определенные дни, благоприятные для зачатия, связанные с овуляцией (середина менструального цикла), — рассказала aif.ru врач — акушер-гинеколог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова. — Существует определенный ритм эякуляции, благоприятный для зачатия, позволяющий накопить хорошую концентрацию сперматозоидов, — 1 раз в 36-48 часов».

Также врач отмечает, что на зачатие могут влиять анатомические особенности положения матки у некоторых женщин. Их важно учитывать при выборе интимной позы для успешного зачатия. «При отклонении, „загибе“ матки кзади шейка матки ориентирована в сторону лобковой кости, что при „миссионерской“ позе исключает попадание спермы в полость матки и затем в маточные трубы. В таких случаях рекомендовано положение женщины лежа на спине с подушкой под животом или коленно-локтевая позиция», — советует Мария Коновалова.

За малышом за 1500 км. История семьи со сложной беременностью Подробнее

Тонкая настройка

Однако будущим родителям важно не просто добиться зарождения новой жизни, но и постараться передать ребенку максимальный потенциал здоровья. Как это сделать? Ответ, который лежит на поверхности, — правильно питаться, отказаться от вредных привычек. Поэтому к врачу обычно приходят с вопросом: «Нам нужен здоровый ребенок, что для этого сделать, какие анализы сдать, какие витамины попить?» Такой исключительно потребительский подход не совсем верен, считает Мария Коновалова.

«Более 25 лет я ежедневно задаю себе вопрос о зачатии и вынашивании как врач, как женщина. И чем больше у меня профессиональных врачебных знаний акушера-гинеколога со специализированным приемом по бесплодию и невынашиванию, тем больше понимания, что это величайшее чудо жизни! И главная формула — радостность, любовь, принятие и смирение (настрой на благополучие)», — считает специалист.

По мнению врача, многое может объяснить даже то, какие слова вы используете для своего плана действий. Сравните свои ощущения при проговаривании парных фраз: «подготовка к беременности» и «подготовка к продолжению пода»; «план подготовки к беременности» и «таинство зачатия». На каких словах у вас защемило сердце?

Как родные. Москвичка родила 16-го малыша и ощущает себя в роддоме как дома Подробнее

Мужчине нагрузки, женщине — комфорт

В 1944 году команда советских ученых Академии наук по руководством А. Г. Гурвича издает революционную монографию «Теория биологического поля». В ней описаны физические параметры условий для развития зародыша после оплодотворения. Это волновые параметры. Они создаются интенсивностью обменных процессов, нашими эмоциями, мыслями, внешними источниками энергии. Тело человека имеет множество систем саморегуляции, для зачатия важно максимально усилить эту систему. Огромные возможности по регуляции биополя предлагает китайская медицина. Особую тонкую настройку можно получить в вере в Бога и молитвах.

«Конечно, можно зачать и даже родить, живя в страхе, обиде, употребляя алкоголь и никотин, не соблюдая суточные ритмы сна и бодрствования, игнорируя рекомендации по качественному и достаточному питанию. Но ведь нас с вами интересует вопрос передачи максимального потенциала здоровья ребенку в эпоху техногенных перегрузок. Где легче зачать и выносить, в мегаполисе около столба с передатчиками сотовой связи или в деревне, где слышны звезды? И сегодня важно говорить не о списках анализов, а об условиях, которые обеспечивают норму этих анализов».

По словам врача, позиция мужчины как будущего отца и женщины как матери различаются, они здесь не являются равными. Мужчине важно выйти из зоны комфорта, чтобы пробудить желание передать ребенку свою мощь и страстность к жизни, честь и доблесть. Вперед на сплавы с веслом, в горы с лишениями и физическими нагрузками, в волонтерские отряды! Особое внимание стоит обратить на систему постов, предусмотренную в религиях, это великолепная перезагрузка обменных процессов и создание метаболического стресса для максимальной жизнестойкости сперматозоидов.

Женщине, наоборот, важно находиться в состоянии безопасности и комфорта — успокоить мозг, выйти из многомыслия, почувствовать в теле расслабление и тепло. Система домашней физиотерапии, лечебной гимнастики, дыхательных упражнений — это не альтернатива фолиевой кислоте, йоду, омеге, витамину D и препаратам железа, которые считаются залогом счастливой беременности. Это про инвестиции в своих потомков, ответственность перед будущими детьми. Пение, традиционное рукоделие, танцы, информационный детокс — важнейшие условия для создания плодородного чернозема в матке (метафора об эндометрии, о котором в современной гинекологии принято думать лишь через толщину в миллиметрах).

Буду мамой. Эксперты рассказали о новых возможностях проведения ЭКО по ОМС Подробнее

Как сохранить новую жизнь

В современном обществе из-за мощных социальных сетей сформировался высокий уровень тревожности в теме благополучия беременности, претерпели изменения социальные ожидания от условий и возраста для зачатия.

«Мы наблюдаем острейшую необходимость в общественном информационном поле, — продолжает Мария Коновалова, — в поле родительской семьи запускать перенастройку на усиление доминанты беременности — зоны возбуждения в головном мозге, которое направляет все стремления в первую очередь на рождение ребенка. Создание семейной пары, благословение родителей, осознание ценности молодого возраста для начала родительского опыта — по таким заветам жили наши предки. Работа с психологом, этнографические исследования культуры своего народа — важнейшие направления для психоэмоциональной подготовки.

Правда ли, что отдых на море помогает забеременеть? Подробнее

Почему принципиально важно именно внутреннее состояние?

Врач объясняет это так. Женщина в тревоге и страхах — это спазм сосудов матки и яичников с дефицитом кислорода и питательных веществ у эмбриона, дефицитом гормонов беременности. Женщина в стрессе на этапе планирования беременности — это команда клеткам слизистой кишечника не всасывать питательные вещества, клеткам эндометрия, яйцеклеткам не запасать питательные вещества. Иммунная система при этом живет в постоянном фоновом режиме «опасно», не создаются условия для торможения иммунной агрессии по отношению к чужеродным генам отца в формирующемся зародыше. В конечном итоге это становится причиной потерь до начала имплантации (до 7-10 дней после зачатия) и воспринимается как бесплодие при свершившемся зачатии, невынашивании в первом триместре, формировании условий для неполноценного формирования плаценты и развития тяжелейших осложнений — преэклампсии и плацентарной недостаточности с риском преждевременных родов.

«Пусть дети появляются в потоке любви мужчины и женщины, в матке с хорошими кровотоками, в чувстве безопасности и в благословении бабушек и дедушек», — заключает Мария Коновалова.