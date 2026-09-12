Болит не по-детски. Врач Фёдорова объяснила, как выявить мигрень у ребёнка

12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Принято считать, что это болезнь взрослых, и касается преимущественно, женщин, однако мигренозные приступы могут возникать даже у грудничков. Как не пропустить первые тревожные звоночки и почему обычная «головная боль» у ребёнка требует внимания невролога, aif.ru рассказала врач-цефалголог, невролог-эпилептолог высшей категории НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава России Анна Фёдорова.

Это неврологическое заболевание, которое может проявиться даже в младенчестве. Без должного лечения приступы могут учащаться, а болевой синдром — приобретать хронический характер, существенно ухудшая самочувствие и качество жизни ребёнка. Но сначала надо разобраться, почему у ребенка болит голова.

Не как у взрослых

«Детская мигрень отличается от взрослой. У взрослых боль чаще локализуется в одной половине головы или в области глаз. У детей же она нередко носит диффузный характер — то есть, может распространяться по всей голове. Кроме того, детская мигрень может проявляться так называемыми мигренозными эквивалентами, которые часто остаются нераспознанными из-за отсутствия типичной головной боли», — объясняет Анна Фёдорова. — Мигренозные эквиваленты — это эпизодические синдромы, ассоциированные с этим заболеванием, но, тем не менее, способные протекать без типичной головной боли». Голова болит! Когда вести ребёнка к неврологу Подробнее

К их возможным проявлениям у детей относятся:

эпизоды доброкачественного пароксизмального головокружения : ребёнок внезапно начинает плакать, может отмечаться дрожание глазных яблок. Малыш ощущает, что окружающее пространство «кружится» вокруг них:

: ребёнок внезапно начинает плакать, может отмечаться дрожание глазных яблок. Малыш ощущает, что окружающее пространство «кружится» вокруг них: необычные поведенческие реакции . Дети, которые ещё не могут рассказать о своей боли, могут в такие моменты, например, начать внезапно настойчиво снимать резинку, бантик с волос, наклонять голову, стягивать с себя шапку. Или становится вялым, отказывается от еды, начинает избегать яркого света;

. Дети, которые ещё не могут рассказать о своей боли, могут в такие моменты, например, начать внезапно настойчиво снимать резинку, бантик с волос, наклонять голову, стягивать с себя шапку. Или становится вялым, отказывается от еды, начинает избегать яркого света; синдром циклической (то есть, неоднократной) рвоты;

выраженное укачивание в транспорте ;

; эпизодическая интенсивная боль в поясничной области, которая может сопровождаться бледностью кожных покровов, тошнотой, отсутствием аппетита, иногда рвотой.

При подобных проявлениях важно учитывать и семейную предрасположенность к мигрени. Если такие симптомы возникают регулярно, необходимо обратиться к врачу, чтобы установить их причину, уточнить диагноз и при необходимости подобрать лечение.

Кстати, если среди взрослых мигренями чаще страдают женщины, то среди детей — мальчики. Психологи даже выявили особый психологический портрет детей, склонных к мигреням. Сильные нагрузки и чрезмерная усталость. Отчего у школьника болит голова? Подробнее

Да это пустяки!

Пожалуй, один из самых распространённых родительских заблуждений насчет детской мигрени, по словам эксперта, звучит примерно так: «Да, ребёнок порой жалуется, что у него заболела головка, хватается за неё— и тут же бежит играть, а через минуту уже носится по площадке. Значит, не так уж и болит».

Часто взрослые списывают всё на фантазию или желание ребенка привлечь к себе внимание. Но это не повод забыть про бдительность.

«Дети обладают мощнейшими механизмами компенсации, — объясняет эксперт. — Они инстинктивно пытаются отвлечь себя игрой, но это не отменяет реальности боли. Сам факт жалобы — уже сигнал. А если жалобы повторяются чаще четырёх раз в месяц, откладывать консультацию нельзя».

При этом важно разграничивать разные типы головной боли. Если голова разболелась после физической нагрузки, например ношения тяжёлого рюкзака или интенсивной тренировки, а после отдыха боль прошла, это может быть связано с головной болью напряжения. Если же отдых не приносит облегчения, необходимо исключить мигрень. Тактика лечения в этих случаях различается, поэтому определить причину головной боли должен специалист. Боль, какая боль! Каковы причины мигреней у ребёнка? Подробнее

Виноваты гаджеты?

Современные дети проводят за экранами много времени. Мерцание и яркий свет экрана смартфона, планшета или монитора создают зрительную стимуляцию, которая у предрасположенных к мигрени детей может спровоцировать приступ. В таких случаях ребёнок нередко в первую очередь жалуется на резь, дискомфорт или боль в глазах.

«В доказательной медицине не существует единого „золотого стандарта“, определяющего безопасное количество часов за экраном гаджета, но я рекомендую своим пациентам делать перерыв не реже чем после каждого часа непрерывного использования», — советует Анна Фёдорова.

Если головная боль и зрительный дискомфорт после использования гаджетов возникают регулярно, врач может рекомендовать специальные очки с розовым фильтром. Они уменьшают воздействие определённого спектра света, способного провоцировать мигренозный приступ у чувствительных пациентов. Голова болит! Почему у детей возникает мигрень? Подробнее

А, может, перерастёт?

Многие родители надеются, что с возрастом приступы мигрени сами сойдут на нет. Однако оставлять регулярно повторяющиеся приступы без внимания нельзя. Без грамотного медицинского сопровождения мигрень может существенно влиять на самочувствие и повседневную жизнь ребёнка: Среди последствий бездействия могут быть:

хронизация заболевания . Приступы могут становиться более частыми, а головная боль — приобретать хронический характер;

. Приступы могут становиться более частыми, а головная боль — приобретать хронический характер; развитие сопутствующих нарушений . Частые приступы могут сопровождаться нарушениями сна, повышенной тревожностью и снижением эмоционального благополучия ребёнка;

. Частые приступы могут сопровождаться нарушениями сна, повышенной тревожностью и снижением эмоционального благополучия ребёнка; психологический стресс. Ожидание следующего приступа, пропуски занятий и ограничения привычной активности могут сказываться на успеваемости, общении со сверстниками и качестве жизни в целом.

Диагностика детской мигрени требует внимательного анализа симптомов: врачу важно оценить характер и повторяемость приступов, выявить возможные провоцирующие факторы и исключить другие причины головной боли. После этого специалист подбирает лечение с учётом возраста ребёнка, частоты и тяжести приступов. Спектр препаратов, разрешённых к применению в педиатрии, ограничен, поэтому терапия всегда подбирается индивидуально.

«Своевременное обращение к специалисту и грамотный подбор терапии позволяют снизить частоту и интенсивность приступов, избежать связанных с ними ограничений и обеспечить ребенку полноценное детство», — заключает Анна Фёдорова.