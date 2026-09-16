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Что чаще всего провоцирует приступ мигрени и как этого избежать?

Категория:  Заболевания и лечение
Ответ эксперта
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Мигрень врывается в наши планы и ломает рабочий график. Многие думают, что если вычислить «тот самый» продукт и убрать его из рациона, приступы исчезнут. Но на практике всё сложнее.

Дело не только в кофе?

Еда действительно может влиять на вероятность приступа, но она не является ни единственной причиной мигрени, а ее исключение — лечением.

Часто виновниками мигрени «назначают» шоколад, кофе, сыр, цитрусовые и алкоголь, однако мигрень устроена гораздо сложнее. На риск приступа влияет целый комплекс факторов: рацион, питьевой режим, сон, стресс и перерывы между приёмами пищи.

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Современная медицина рассматривает питание как один из многих факторов, которые могут повышать возбудимость нервной системы. Связать приступ с одной порцией продукта почти невозможно — обычно работает совокупность триггеров. Если негативных факторов становится слишком много, адаптационные возможности нервной системы снижаются. Например, человек плохо спал, пропустил завтрак, заменил его чашкой кофе, выпил недостаточно воды и находился в стрессе. В такой ситуации вероятность приступа возрастает многократно.

Что чаще всего запускает мигрень?

Один из самых распространённых триггеров мигрени — недостаток жидкости. Даже лёгкое обезвоживание может спровоцировать головную боль. Поэтому питьевой режим должен быть регулярным, а не «когда вспомнил».

Не менее важен режим питания. Длительные перерывы между едой и снижение уровня глюкозы воспринимаются мозгом как сигнал стресса. Это не значит, что нужно есть постоянно, но важно не доводить себя до состояния «голодный и злой».

Отдельная история — кофеин. Это один из самых противоречивых компонентов рациона. Приступ может вызвать как избыток кофеина, так и резкое изменение привычной дозы. Если человек ежедневно пил кофе, а потом резко отказался, головная боль может возникнуть из-за синдрома отмены. Поэтому при подозрении на связь кофеина с мигренью лучше не угадывать, а фиксировать его количество и смотреть на закономерности.

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У каждого — свое

Одни и те же продукты по-разному действуют на разных людей. То, что провоцирует приступ у одного, может быть совершенно безопасно для другого. Более того, иногда тяга к определённой еде появляется уже в продромальном периоде, когда приступ только начинает развиваться. В этом случае продукт не вызывает головную боль, а становится её ранним симптомом.

Именно поэтому не стоит исключать из рациона все потенциально «опасные» продукты сразу. Такой подход не помогает найти причину. Задача — не запретить всё, а найти собственные закономерности.

Как искать свой триггер?

«Самый полезный инструмент для пациента — дневник мигрени», — рассказала aif.ru врач гинеколог-эндокринолог, клинический нутрициолог Наталья Фирсова.

В нём важно отмечать:

  • время и состав приёмов пищи
  • количество выпитой жидкости
  • употребление кофеина и алкоголя
  • качество и продолжительность сна
  • уровень стресса
  • физическую активность
  • параметры приступа: когда начался, сколько длился, насколько был сильным
  • принимаемые препараты
  • женщинам — день менструального цикла.

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Такие записи помогают увидеть повторяющиеся связи. Возможно, приступы чаще возникают после недосыпа и пропущенного обеда, а не после шоколада. Или совпадают с определённой фазой цикла. Или провоцируются обезвоживанием в сочетании с кофеином.

Мигрень — это не просто реакция на еду. Это сложное состояние, в котором питание, сон, стресс, гормоны, гидратация и другие факторы переплетаются. Питание может быть частью картины, но редко — единственной причиной. И уж точно оно не заменяет лечение, назначенное врачом.

Если приступы повторяются, лучше не заниматься самодиагностикой и бесконечными исключениями продуктов, а вести дневник, замечать закономерности и обсуждать их с неврологом. Такой подход помогает не гадать, а постепенно находить свои настоящие триггеры.

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