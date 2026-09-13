Терапевт Хухрев назвал причину 70% мигреней

Склонность к приступам мигрени чаще всего передается по наследству, заявил в интервью «360» врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

«Процентов 70 мигреней — наследственные. Если ты начнешь копать историю человека в семье, то обязательно найдешь какого-нибудь прямого родственника», - рассказал он.

По словам Хухрева, при сборе анамнеза пациента с мигренью врачи обычно принимают во внимание наличие приступов у его родственников, что помогает верно диагностировать заболевание и подобрать правильное лечение.

Ранее невролог и рефлексотерапевт Миляуша Мамадалиева рассказала, что инсульты и инфаркты у людей в возрасте 18-45 лет стали происходить на 23% чаще. Распознать опасное состояние помогает быстрый тест на оценку равновесия, зрения, асимметрии лица и внятности речи, сказала она.