Полноценный рацион можно составить даже из недорогих продуктов, однако отказ от целых групп пищи грозит анемией, дефицитом витаминов и потерей мышечной массы. Об этом сообщила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она пояснила, что экономия на продуктах не всегда означает скудное и однообразное питание. Разумный подход к тратам может сочетаться с разнообразным рационом, а высокая стоимость еды не гарантирует здоровое питание.

Проблемы возникают, когда из меню исчезают мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты, а их место занимают рафинированные углеводы и дешевые полуфабрикаты. В таком случае организм может испытывать недостаток железа и витамина B12, а дефицит кальция и витамина D негативно отражается на костях.

Нехватка клетчатки приводит к нарушениям работы кишечника, а белково-энергетическая недостаточность проявляется потерей мышечной массы и замедлением обменных процессов. Кашух рекомендовала обращать внимание на сельдь, минтай, скумбрию, сезонные яблоки, квашеную капусту и кефир, поскольку главное не стоимость продуктов, а содержание необходимых питательных веществ.

Ранее диетолог Сэм Сигел посоветовала есть рыбу на ужин для улучшения сна.