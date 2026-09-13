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Диетолог Поляков сказал, сколько меда можно съесть в день

istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Полезным является только натуральный мед, а покупной может содержать различные искусственные добавки, которые нанесут больше вреда организму, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков. 

Специалист отметил, что ряд магазинных сладостей, например, сгущенка, джем и варенье, могут серьезно ухудшить состояние зубов и привести к избыточному весу.

«Если мы говорим про натуральный мед, то это полезный продукт. Он содержит в себе все необходимые питательные вещества. Если сгущенку и джем желательно есть 1-2 ложки на десерт или после основного приема пищи, то меда можно съесть больше. Все зависит от состояния здоровья человека. При некоторых заболеваниях, инфекционных процессах мед может быть полезен как обеззараживающее средство», - пояснил диетолог.

Для здорового взрослого человека ориентировочная безопасная норма мёда в день - 20–50 граммов (это примерно 1-2 столовые ложки). ВОЗ и национальные ассоциации питания тоже рекомендуют не превышать 50 граммов.  

Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть варенье и джем.
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