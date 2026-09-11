Осенний марафон на старте. Как научиться бегать правильно и с пользой

Ежедневные пробежки лучше всего начинать в начале осени. Уже не жарко, но ещё не холодно. К тому же можно успеть до зимнего гололёда укрепить мышцы ног и улучшить координацию. Главное — бегать правильно.

Наш эксперт — врач-­терапевт, кардиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Нина Глебова.

О пользе бега пишут много. Однако не меньше публикаций посвящено потенциальным рискам этого спорта. Со спортсменами на дистанции может случиться всякое: и травмы, и солнечные удары, и обезвоживание, и даже сосудистые катастрофы. Как же надо бегать, чтобы празд­ник спорта не закончился печально?

Лучше пешком?

Определиться с тем, стоит ли вам бегать, поможет консультация с врачом, ведь для занятий этим видом спорта есть ряд противопоказаний:

неконтролируемая гипертония;

тяжёлые нарушения ритма сердца;

декомпенсированная сердечная недостаточность;

хронические заболевания в стадии обострения;

выраженный артроз коленных и тазобедренных суставов;

беременность с осложнениями.

Это не приговор, но повод обсудить с врачом альтернативу: скандинавскую ходьбу, плавание, велотренажёр.

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Берегите суставы и сердце

Кроме того, важно знать и об опре­делённых правилах, соблюдение которых поможет уберечься от возможных негативных моментов.

Перед пробежкой делайте разминку 5–10 мину т, а после — заминку. В каче­стве разминки подойдёт любая гимнастика, которая разогреет суставы сверху донизу. Растягиваться лучше после лёгкой пробежки.

На дистанции следите за пульсовыми зонами . Для здоровья и жиросжигания оптимально бегать при пульсе 60–70% от максимального уровня, который рассчитывается по формуле: 220 минус ваш возраст. Конечно, бегать и постоянно мерить пульс нелегко. Поэтому лучше приобрести специальные гаджеты (фитнес-часы, браслет), которые будут это делать за вас. Кстати, есть одно простое правило, по которому легко понять, не превышаете ли вы темп: если можете говорить во время бега короткими фразами — всё хорошо.

Не бегайте в жару . В знойные дни оптимально заниматься рано утром или ближе к вечеру, когда солнце не столь активно.

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Пейте во время бега , даже если не чувствуете жажды. По 150–200 мл воды каждые 20 минут, особенно если на улице жарко. При пробежках дольше часа употребляйте изотоник, чтобы восполнять потерянные с потом элект­ролиты (прежде всего калий, натрий, магний).

Слушайте организм . Если в любой части тела появилась боль, воспринимайте это не как сигнал «терпи и беги дальше», а как команду «остановись и разберись». Наиболее тревожные сигналы: боль или давление за грудиной, резкая одышка, головокружение, перебои в работе сердца, потемнение в глазах. Это повод вызвать скорую, а не дотерпеть до финиша.

Не бегайте слишком долго и ежедневно . С этой, как и с любой другой физической нагрузкой, важно не переусердствовать. Для здоровья оптимально заниматься 150–300 минут в неделю аэробной активностью средней интенсивности или 75–150 минут высокой интенсивности. Для бегуна это 3–4 пробежки в неделю по 30–45 ми­нут — надо дать организму время восстановиться. В крайнем случае между забегами выбирайте лёгкую активность — плавание, йогу, прогулки. Но хотя бы один день полноценного отдыха мышцам и сердцу необходим.

Советы врача для начинающих

На дистанцию с собой нужно взять не только хорошее настроение, но и кое-что вещественное.

Кроссовки по типу стопы. Они должны быть не «модными», а правильными. Не выходите на дистанцию в кроссовках, в которых ходите по городу. Купите специальные — беговые. В хорошем спортивном магазине сделают видеоанализ пробега и подберут модель под вашу пронацию (естественное биомеханическое движение стопы). Меняйте кроссовки после каждых 600–800 километров.

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Беговые носки. Если в обычной жизни оптимальный выбор — изделия из хлопка, то при беге всё наоборот. Хлопок натирает ноги, а синтетика отводит влагу.

Маленькая бутылочка воды или поясная сумка-фляга особенно необходимы летом.

Телефон с геолокацией и контактом «в случае ЧС» в быстром доступе. Собираясь на длительный забег, обязательно скажите близким, по какому маршруту бежите.

Банан или энергетический углеводный гель, если бегаете дольше 60 минут.

Смарт-часы или специальное приложение в телефоне — не для гонки за цифрами, а чтобы видеть свой прогресс. Это очень мотивирует.

Солнцезащитный крем SPF 30+ на лицо и плечи, даже в облачную погоду.

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Кепка или козырёк в любую погоду.

Наушники открытого типа. Во время бега не используйте «затычки» и наушники с функцией шумоподавления, вы должны слышать звук проезжающих машин или каких-то нештатных ситуаций. Безопасность важнее музыки.

Браслет с вашим именем и номером телефона (или карточка в кармане) на случай, если вам станет плохо. Это не паранойя, а забота о себе и близких.

Правильная одежда. Одевайтесь на +10°C к погоде — через 5 минут бега вам станет жарко. Лучше слегка замёрзнуть на старте, чем перегреться во время бега.