Диетолог Поляков сказал, сколько варенья и джема можно съесть в день

Особой пользы от джема и варенья, особенно покупных, нет, поэтому употреблять их нужно умеренно, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что эти продукты позволяют получить быстрое удовольствие, но чреваты ухудшением состояния зубов и лишним весом.

«Крайне не рекомендую давать эти продукты в большом количестве детям, поскольку у них от сладкого очень меняется психоэмоциональное состояние. Они становятся тревожными или возбужденными. Если говорить про безопасные дозировки джема и варенья, то это одна-две ложки в день на десерт или после основного приема пищи», - пояснил диетолог.

Кроме того, покупные джем или варенье могут содержать искусственные добавки, в том числе красители и консерванты.

Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть варенье и джем.