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Диетолог Поляков сказал, сколько варенья и джема можно съесть в день

magnific.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Особой пользы от джема и варенья, особенно покупных, нет, поэтому употреблять их нужно умеренно, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что эти продукты позволяют получить быстрое удовольствие, но чреваты ухудшением состояния зубов и лишним весом. 

«Крайне не рекомендую давать эти продукты в большом количестве детям, поскольку у них от сладкого очень меняется психоэмоциональное состояние. Они становятся тревожными или возбужденными. Если говорить про безопасные дозировки джема и варенья, то это одна-две ложки в день на десерт или после основного приема пищи», - пояснил диетолог.

Кроме того, покупные джем или варенье могут содержать искусственные добавки, в том числе красители и консерванты. 

Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть варенье и джем.
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