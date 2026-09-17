Сегодня делаем, зимой экономим. Топ-9 способов заготовить сладкий перец

У вас созрел сладкий перец на грядках, а, может быть, даже и не созрел, но на рынке его можно купить совсем недорого. Зимой он будет стоить гораздо дороже, а закуска эта совершенно замечательная. Закуска или же ингредиент для овощных блюд, основной или вспомогательный. Так что — заготавливаем сладкий перец и добавляем в свой шкаф для зимних заготовок немного ярких красок.

Заморозка

Самый быстрый и простой способ запасти сладкий перец — заморозить его. Это отличный вариант для заготовки перцев: вы сможете их потом добавить в лечо, в суп, в рагу. Или же заморозить перец половинками и фаршировать их для сытных зимних обедов.

Перец нужно вымыть и обсушить, удалить испорченные места. Удалить семена и белые перепонки внутри. Потом нарезать квадратиками, мелким кубиком, полосками, соломкой или оставить целиком для фарширования. Нарезанный перец разложить на лоток и убрать в морозилку, приморозить в течение 30-60 минут. Потом убрать в контейнеры или пакеты для заморозки. Если есть вакууматор — упаковать в вакуумные пакеты.

Замедленный яд. Врач Вишневская рассказала, какие домашние заготовки опасны Подробнее

Маринованный сладкий перец с медом

2 кг болгарского толстостенного перца

100 мл уксуса 9%

80 г меда

100 мл растительного масла

2 ст.л. крупной соли

1 ч.л. душистого перца горошком

Шаг 1. Банки вымыть с содой и стерилизовать. Прокипятить крышки.

Шаг 2. Перец вымыть, удалить семена, нарезать крупными полосками.

Шаг 3. В миске смешать уксус, растительное масло, соль и мед. Все хорошо перемешать.

Шаг 4. Перец положить в кастрюлю, залить маринадом, тушить 20 минут.

Шаг 5. Разложить перец по теплым чистым банкам.

Шаг 6. Плотно закрыть банки прокипяченными крышками, перевернуть, укутать полотенцем или одеялом, дать остыть.

Шаг 7. Хранить в темном, сухом, прохладном месте.

Снижает риск на 50 %. Нутрициолог назвала овощ, защищающий от Паркинсона Подробнее

Релиш из сладкого перца и лука

1 кг репчатого лука

1,5 кг сладкого перца разных цветов

300 г сахара

1 стакан уксуса 9%

2 ст.л. крупной соли

черный перец, лавровый лист

растительное масло для жарки

Шаг 1. Очистите лук и перец. Нарежьте овощи кубиками размером примерно 3–5 мм.

Шаг 2. Положите лук и перец в широкую кастрюлю из нержавеющей стали. Обжарьте на растительном масле.

Шаг 3. Добавьте сахар, уксус и соль. Доведите до кипения.

Шаг 4. Поварите 5 минут, помешивая.

Шаг 5. Разложите кипящий релиш по горячим чистым банкам небольшого объема.

Шаг 6. Стерилизуйте в кипящей воде в течение 15 минут, закройте прокипяченными крышками, остудите, храните в холодильнике.

Надоело лечо? 5 новых идей, что приготовить из болгарского перца Подробнее

Быстрый маринованный перец с чесноком

600 г сладкого перца

4–5 зубчиков чеснока

250 мл воды

250 мл уксуса 5%

25 г сахара

12 г соли

6–8 горошин черного перца

1 лавровый лист — по желанию

Шаг 1. Вымойте перец, удалите семена и нарежьте полосками шириной около 1 см.

Шаг 2. Очистите чеснок и нарежьте пластинками.

Шаг 3. Плотно уложите перец и чеснок в чистую банку, добавляя горошины перца.

Шаг 4. Соедините воду, уксус, соль и сахар. Доведите до кипения.

Шаг 5. Кипятите 1 минуту и сразу залейте овощи.

Шаг 6. Осторожно постучите банкой по столу или проведите лопаткой вдоль стенок, чтобы выпустить воздух. Перец должен быть покрыт маринадом.

Шаг 7. Закройте банку, остудите при комнатной температуре и поставьте в холодильник.

У болгарского — привкус хлора. Как выбирать и готовить сладкий перец Подробнее

Перец в соевом соусе

600 г сладкого перца

150 мл соевого соуса

150 мл рисового уксуса

150 мл воды

40–50 г сахара

2 зубчика чеснока — по желанию

10–15 г свежего имбиря — по желанию

½ чайной ложки хлопьев чили — по желанию

Шаг 1. Очистите перец и нарежьте крупными квадратами или широкими полосками.

Шаг 2. Соедините в кастрюле соевый соус, уксус, воду и сахар.

Шаг 3. Добавьте тонко нарезанный имбирь и чили. Доведите до кипения.

Шаг 4. Положите перец в кипящий маринад и прогревайте 2 минуты. Он должен немного размягчиться, но сохранить хруст.

Шаг 5. Снимите кастрюлю с огня. Если используете чеснок, добавьте его сейчас.

Шаг 6. Переложите перец в чистую банку и залейте горячим маринадом.

Шаг 7. Остудите не более 1–2 часов, закройте и поставьте в холодильник.

Шаг 8. Маринуйте минимум 6–8 часов. Оптимальный вкус будет через сутки.

Печеный перец в собственном соку

1,5 кг мясистого сладкого перца

1–1½ чайной ложки соли

1–2 столовые ложки винного уксуса

выделившийся при запекании сок

Шаг 1. Разогрейте духовку до 230°.

Шаг 2. Вымойте и обсушите перцы. Выложите их целиком на противень.

Шаг 3. Запекайте 25–35 минут, поворачивая каждые 8–10 минут. Кожица должна потемнеть и местами обуглиться.

Шаг 4. Переложите горячие перцы в миску и плотно накройте крышкой или тарелкой.

Шаг 5. Оставьте на 15–20 минут: под действием пара кожица будет легче сниматься.

Шаг 6. Работая над миской, снимите кожицу, удалите плодоножки и семена. Сохраняйте выделяющийся сок.

Шаг 7. Процедите сок через мелкое сито, чтобы удалить семена и кусочки обугленной кожицы.

Шаг 8. Нарежьте мякоть широкими полосками.

Шаг 9. Смешайте перец с солью и процеженным соком. По желанию добавьте уксус или лимонный сок.

Шаг 10. Переложите в чистый контейнер, остудите и сразу уберите в холодильник.

Сладкая парочка. Заготавливаем помидоры и перец на зиму Подробнее

Паста из сладкого перца

1,5 кг красного сладкого перца

2–3 зубчика чеснока

2 ст.л. томатной пасты — по желанию

2 ст.л. растительного или оливкового масла

1 ст.л. яблочного уксуса

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

½ ч.л. копченой паприки — по желанию

острый перец — по вкусу

Шаг 1. Разогрейте духовку до 230 градусов.

Шаг 2. Выложите целые перцы на противень и запекайте 25–35 минут, периодически переворачивая. Кожица должна потемнеть и местами обуглиться.

Шаг 3. Переложите горячие перцы в миску, накройте и оставьте на 15 минут.

Шаг 4. Снимите кожицу, удалите плодоножки и семена. Дайте мякоти стечь в дуршлаге 15–20 минут.

Шаг 5. Измельчите перец блендером вместе с чесноком и томатной пастой.

Шаг 6. Переложите массу в широкую сковороду или кастрюлю с толстым дном. Добавьте масло, соль, сахар, уксус и специи.

Шаг 7. Готовьте на слабом огне 25–40 минут без крышки, часто помешивая. Паста должна стать густой и не растекаться по тарелке.

Шаг 8. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, сахар или немного уксуса.

Шаг 9. Переложите горячую пасту в чистую банку, остудите не дольше 1–2 часов и поставьте в холодильник.

Жареный маринованный перец

1 кг сладкого перца

200 мл растительного масла

100 мл уксуса 9%

1 ст.л. с горкой крупной соли

2 головки чеснока

Шаг 1. Вымыть болгарский перец и обсушить. Обжарить в половине растительного масла.

Шаг 2. В уксус добавить соль и обмакнуть в него перцы.

Шаг 3. Перцы уложить в небольшие банки, прокладывая их дольками чеснока.

Шаг 4. В каждую банку добавить по 2 ст. л. раскаленного растительного масла. Закатать.

Шеф-повар плохого не посоветует. Солю, вялю, мариную помидоры только так Подробнее

Маринованный перец по-корейски

2 кг красного сладкого перца

2 головки чеснока

30 г свежей петрушки

150 мл уксуса 9%

150 мл растительного масла

1 ст.л. крупной соли

1 ст.л. приправы для корейской моркови

Шаг 1. Перец помыть, разрезать и удалить семена, нарезать соломкой.

Шаг 2. Чеснок очистить и измельчить, петрушку нарубить.

Шаг 3. Добавьте к подготовленному перцу соль, сахар, растительное масло, уксус, приправу для моркови по-корейски, петрушку и чеснок.

Шаг 4. Оставьте на пару часов для маринования.

Шаг 5. Банки вымойте и стерилизуйте, прокипятите крышки.

Шаг 6. Перцы уложите в банки, разлейте остатки маринада.

Шаг 7. Стерилизуйте банки в кипящей воде в течение 20 минут.

Шаг 8. Закатайте банки стерилизованными крышками. Остудите и уберите на зимнее хранение.