Если гости уже едут. 4 быстрых осенних пирога: 20 минут и готово

Осень — время пирогов, сладких и несладких, фруктовых и овощных. Иногда так хочется быстро что-то приготовить к чаю, но даже на обычную шарлотку не хватает времени. Предлагаем попробовать один из наших быстрых рецептов.

Яблочный перевертыш

150 г готового слоеного теста (1 пласт из 300-граммовой пачки)

2-3 антоновских яблока

2-3 ст.л. сахара

1 ст.л. сливочного масла

толченый кардамон или корица

1 ст.л. муки для подпыла

Яблочное объеденье. Рецепт того самого знаменитого Цветаевского пирога Подробнее

Шаг 1. Тесто разморозить.

Шаг 2. Яблоки нарезать дольками.

Шаг 3. Сахар растопить с ложкой воды на сковороде, добавить сливочное масло и все прогреть.

Шаг 4. Обжарить яблоки в карамельно-сахарной смеси.

Шаг 5. Выложить яблоки в форму кожицей ко дну. Сверху положить тесто.

Шаг 6. Поставить в духовку и запекать при 180 градусах в течение 12-15 минут, нужно, чтобы пропеклось тесто.

Шаг 7. Пирог достать из духовки, перевернуть, посыпать кардамоном или корицей.

Совет: можно не обжаривать яблоки, а просто выложить их в форму и посыпать сахаром и пряностями. Вкус будет чуть менее объемным и сложным.

Пирог из лаваша с картофелем и сыром

2 листа тонкого лаваша

300 г готового картофельного пюре

120–150 г твердого сыра

1 яйцо

3 ст. л. сметаны

2–3 ст. л. молока

20 г сливочного масла

соль и черный перец

зелень

растительное масло

Баранина и картофельное пюре. Как приготовить пастуший пирог Подробнее

Шаг 1. Картофельное пюре подогрейте, смешайте с большей частью сыра, рубленой зеленью.

Шаг 2. Разложите лаваш и распределите по нему половину начинки. Оставьте по краям 2 см.

Шаг 3. Сверните лаваш в не слишком плотный рулет. Аналогично подготовьте второй рулет.

Шаг 4. Нарежьте рулеты кусочками высотой 4–5 см. Поставьте их срезом вверх в форму, плотно располагая рядом. Можно также оставить рулеты целыми и уложить их в форме спиралью.

Шаг 5. Для заливки смешайте яйцо, сметану и 2–3 ст. л. молока. Немного посолите. Равномерно полейте пирог.

Шаг 6. Посыпьте оставшимся сыром и разложите сверху маленькие кусочки сливочного масла.

Шаг 7. Выпекайте 20–25 минут при 190 градусах, пока заливка не схватится, а поверхность не станет золотистой.

Закуска для пикника. Три простых рецепта заливных пирогов Подробнее

Ленивый заливной пирог с капустой

400 г белокочанной капусты

1 небольшая луковица

1 ст. л. растительного масла

½ ч. л. соли

черный перец по вкусу

небольшой пучок укропа

2 вареных яйца

Для теста:

3 яйца

200 г сметаны или густого кефира

140 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

½ ч. л. соли

1 ч. л. сахара

2 ст. л. растительного масла

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом.

Шаг 2. Тонко нашинкуйте капусту. Молодую мягкую капусту достаточно помять руками с солью. Если капуста плотная, лучше предварительно потушить ее.

Шаг 3. Нарежьте лук небольшими кубиками. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжаривайте лук 2–3 минуты.

Шаг 4. Добавьте капусту и готовьте на среднем огне 7–10 минут, периодически перемешивая. Посолите, поперчите и остудите. Добавьте к остывшей капусте рубленые яйца.

Шаг 5. Для теста венчиком смешайте яйца, соль и сахар. Добавьте сметану или кефир и растительное масло.

Шаг 6. Отдельно соедините муку с разрыхлителем. Просейте ее в жидкую смесь и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться примерно как густая сметана. Если оно слишком плотное, добавьте 1–2 ст. л. кефира.

Шаг 7. Вылейте в форму примерно половину теста. Сверху равномерно распределите капустную начинку, не прижимая ее к самому краю.

Шаг 8. Залейте оставшимся тестом и аккуратно разровняйте.

Шаг 9. Выпекайте 35–40 минут до румяной поверхности. Готовность проверьте деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться сырого теста.

Сливочное масло или маргарин? Что сделает тесто более рассыпчатым и нежным Подробнее

Быстрый сливовый пирог

350–400 г слив

2 яйца

120 г сахара

100 г сметаны

80 г сливочного масла

1 стакан муки

1½ ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванильного сахара

щепотка соли

½ ч. л. корицы — по желанию

1 ст. л. сахара для посыпки

Шаг 1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника: оно должно стать мягким. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Шаг 2. Застелите дно формы пергаментом, бортики смажьте маслом и слегка присыпьте мукой.

Шаг 3. Вымойте и обсушите сливы. Разрежьте их пополам и удалите косточки. Крупные плоды можно нарезать четвертинками.

Шаг 4. Взбейте мягкое сливочное масло с обычным и ванильным сахаром в течение 2–3 минут.

Шаг 5. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая массу венчиком или миксером.

Шаг 6. Добавьте сметану и соль, перемешайте до однородности.

Шаг 7. Соедините муку с разрыхлителем и просейте в жидкую смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой. Тесто получится густым, но мягким.

Шаг 8. Переложите тесто в форму и разровняйте. Разложите сверху сливы срезом вверх, слегка вдавливая их в тесто.

Шаг 9. Смешайте 1 ст. л. сахара с корицей и посыпьте сливы.

Шаг 10. Выпекайте 35–40 минут.