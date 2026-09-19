Если гости уже едут. 4 быстрых осенних пирога: 20 минут и готово

Осень — время пирогов, сладких и несладких, фруктовых и овощных. Иногда так хочется быстро что-то приготовить к чаю, но даже на обычную шарлотку не хватает времени. Предлагаем попробовать один из наших быстрых рецептов.
Яблочный перевертыш
- 150 г готового слоеного теста (1 пласт из 300-граммовой пачки)
- 2-3 антоновских яблока
- 2-3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. сливочного масла
- толченый кардамон или корица
- 1 ст.л. муки для подпыла
Шаг 1. Тесто разморозить.
Шаг 2. Яблоки нарезать дольками.
Шаг 3. Сахар растопить с ложкой воды на сковороде, добавить сливочное масло и все прогреть.
Шаг 4. Обжарить яблоки в карамельно-сахарной смеси.
Шаг 5. Выложить яблоки в форму кожицей ко дну. Сверху положить тесто.
Шаг 6. Поставить в духовку и запекать при 180 градусах в течение 12-15 минут, нужно, чтобы пропеклось тесто.
Шаг 7. Пирог достать из духовки, перевернуть, посыпать кардамоном или корицей.
Совет: можно не обжаривать яблоки, а просто выложить их в форму и посыпать сахаром и пряностями. Вкус будет чуть менее объемным и сложным.
Пирог из лаваша с картофелем и сыром
- 2 листа тонкого лаваша
- 300 г готового картофельного пюре
- 120–150 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 3 ст. л. сметаны
- 2–3 ст. л. молока
- 20 г сливочного масла
- соль и черный перец
- зелень
- растительное масло
Шаг 1. Картофельное пюре подогрейте, смешайте с большей частью сыра, рубленой зеленью.
Шаг 2. Разложите лаваш и распределите по нему половину начинки. Оставьте по краям 2 см.
Шаг 3. Сверните лаваш в не слишком плотный рулет. Аналогично подготовьте второй рулет.
Шаг 4. Нарежьте рулеты кусочками высотой 4–5 см. Поставьте их срезом вверх в форму, плотно располагая рядом. Можно также оставить рулеты целыми и уложить их в форме спиралью.
Шаг 5. Для заливки смешайте яйцо, сметану и 2–3 ст. л. молока. Немного посолите. Равномерно полейте пирог.
Шаг 6. Посыпьте оставшимся сыром и разложите сверху маленькие кусочки сливочного масла.
Шаг 7. Выпекайте 20–25 минут при 190 градусах, пока заливка не схватится, а поверхность не станет золотистой.
Ленивый заливной пирог с капустой
- 400 г белокочанной капусты
- 1 небольшая луковица
- 1 ст. л. растительного масла
- ½ ч. л. соли
- черный перец по вкусу
- небольшой пучок укропа
- 2 вареных яйца
Для теста:
- 3 яйца
- 200 г сметаны или густого кефира
- 140 г пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- ½ ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 2 ст. л. растительного масла
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом.
Шаг 2. Тонко нашинкуйте капусту. Молодую мягкую капусту достаточно помять руками с солью. Если капуста плотная, лучше предварительно потушить ее.
Шаг 3. Нарежьте лук небольшими кубиками. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжаривайте лук 2–3 минуты.
Шаг 4. Добавьте капусту и готовьте на среднем огне 7–10 минут, периодически перемешивая. Посолите, поперчите и остудите. Добавьте к остывшей капусте рубленые яйца.
Шаг 5. Для теста венчиком смешайте яйца, соль и сахар. Добавьте сметану или кефир и растительное масло.
Шаг 6. Отдельно соедините муку с разрыхлителем. Просейте ее в жидкую смесь и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться примерно как густая сметана. Если оно слишком плотное, добавьте 1–2 ст. л. кефира.
Шаг 7. Вылейте в форму примерно половину теста. Сверху равномерно распределите капустную начинку, не прижимая ее к самому краю.
Шаг 8. Залейте оставшимся тестом и аккуратно разровняйте.
Шаг 9. Выпекайте 35–40 минут до румяной поверхности. Готовность проверьте деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться сырого теста.
Быстрый сливовый пирог
- 350–400 г слив
- 2 яйца
- 120 г сахара
- 100 г сметаны
- 80 г сливочного масла
- 1 стакан муки
- 1½ ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного сахара
- щепотка соли
- ½ ч. л. корицы — по желанию
- 1 ст. л. сахара для посыпки
Шаг 1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника: оно должно стать мягким. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Шаг 2. Застелите дно формы пергаментом, бортики смажьте маслом и слегка присыпьте мукой.
Шаг 3. Вымойте и обсушите сливы. Разрежьте их пополам и удалите косточки. Крупные плоды можно нарезать четвертинками.
Шаг 4. Взбейте мягкое сливочное масло с обычным и ванильным сахаром в течение 2–3 минут.
Шаг 5. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая массу венчиком или миксером.
Шаг 6. Добавьте сметану и соль, перемешайте до однородности.
Шаг 7. Соедините муку с разрыхлителем и просейте в жидкую смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой. Тесто получится густым, но мягким.
Шаг 8. Переложите тесто в форму и разровняйте. Разложите сверху сливы срезом вверх, слегка вдавливая их в тесто.
Шаг 9. Смешайте 1 ст. л. сахара с корицей и посыпьте сливы.
Шаг 10. Выпекайте 35–40 минут.