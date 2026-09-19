Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 4 минуты
1084

Если гости уже едут. 4 быстрых осенних пирога: 20 минут и готово

Ленивый заливной пирог с капустой.
Ленивый заливной пирог с капустой. istockphoto.com

Осень — время пирогов, сладких и несладких, фруктовых и овощных. Иногда так хочется быстро что-то приготовить к чаю, но даже на обычную шарлотку не хватает времени. Предлагаем попробовать один из наших быстрых рецептов.

Яблочный перевертыш

  • 150 г готового слоеного теста (1 пласт из 300-граммовой пачки)
  • 2-3 антоновских яблока
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • толченый кардамон или корица
  • 1 ст.л. муки для подпыла

Вариантов рецепта может быть несколько, главное — понять суть
Яблочное объеденье. Рецепт того самого знаменитого Цветаевского пирога Подробнее

Шаг 1. Тесто разморозить.

Шаг 2. Яблоки нарезать дольками.

Шаг 3. Сахар растопить с ложкой воды на сковороде, добавить сливочное масло и все прогреть.

Шаг 4. Обжарить яблоки в карамельно-сахарной смеси.

Шаг 5. Выложить яблоки в форму кожицей ко дну. Сверху положить тесто.

Шаг 6. Поставить в духовку и запекать при 180 градусах в течение 12-15 минут, нужно, чтобы пропеклось тесто.

Шаг 7. Пирог достать из духовки, перевернуть, посыпать кардамоном или корицей.

Совет: можно не обжаривать яблоки, а просто выложить их в форму и посыпать сахаром и пряностями. Вкус будет чуть менее объемным и сложным.

Пирог из лаваша с картофелем и сыром

  • 2 листа тонкого лаваша
  • 300 г готового картофельного пюре
  • 120–150 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. сметаны
  • 2–3 ст. л. молока
  • 20 г сливочного масла
  • соль и черный перец 
  • зелень
  • растительное масло

Баранина и картофельное пюре. Как приготовить пастуший пирог Подробнее

Шаг 1. Картофельное пюре подогрейте, смешайте с большей частью сыра, рубленой зеленью. 

Шаг 2. Разложите лаваш и распределите по нему половину начинки. Оставьте по краям 2 см.

Шаг 3. Сверните лаваш в не слишком плотный рулет. Аналогично подготовьте второй рулет.

Шаг 4. Нарежьте рулеты кусочками высотой 4–5 см. Поставьте их срезом вверх в форму, плотно располагая рядом. Можно также оставить рулеты целыми и уложить их в форме спиралью.

Шаг 5. Для заливки смешайте яйцо, сметану и 2–3 ст. л. молока. Немного посолите. Равномерно полейте пирог.

Шаг 6. Посыпьте оставшимся сыром и разложите сверху маленькие кусочки сливочного масла.

Шаг 7. Выпекайте 20–25 минут при 190 градусах, пока заливка не схватится, а поверхность не станет золотистой.

Закуска для пикника. Три простых рецепта заливных пирогов Подробнее

Ленивый заливной пирог с капустой

  • 400 г белокочанной капусты
  • 1 небольшая луковица
  • 1 ст. л. растительного масла
  • ½ ч. л. соли
  • черный перец по вкусу
  • небольшой пучок укропа
  • 2 вареных яйца

Для теста:

  • 3 яйца
  • 200 г сметаны или густого кефира
  • 140 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 ст. л. растительного масла

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом.

Шаг 2. Тонко нашинкуйте капусту. Молодую мягкую капусту достаточно помять руками с солью. Если капуста плотная, лучше предварительно потушить ее.

Шаг 3. Нарежьте лук небольшими кубиками. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжаривайте лук 2–3 минуты.

Шаг 4. Добавьте капусту и готовьте на среднем огне 7–10 минут, периодически перемешивая. Посолите, поперчите и остудите. Добавьте к остывшей капусте рубленые яйца.

Шаг 5. Для теста венчиком смешайте яйца, соль и сахар. Добавьте сметану или кефир и растительное масло.

Шаг 6. Отдельно соедините муку с разрыхлителем. Просейте ее в жидкую смесь и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться примерно как густая сметана. Если оно слишком плотное, добавьте 1–2 ст. л. кефира.

Шаг 7. Вылейте в форму примерно половину теста. Сверху равномерно распределите капустную начинку, не прижимая ее к самому краю.

Шаг 8. Залейте оставшимся тестом и аккуратно разровняйте.

Шаг 9. Выпекайте 35–40 минут до румяной поверхности. Готовность проверьте деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться сырого теста.

Выпечка — это не просто смешивание ингредиентов, а сложные физические и химические процессы.
Сливочное масло или маргарин? Что сделает тесто более рассыпчатым и нежным Подробнее

Быстрый сливовый пирог

  • 350–400 г слив
  • 2 яйца
  • 120 г сахара
  • 100 г сметаны
  • 80 г сливочного масла
  • 1 стакан муки
  • 1½ ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • щепотка соли
  • ½ ч. л. корицы — по желанию
  • 1 ст. л. сахара для посыпки

Шаг 1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника: оно должно стать мягким. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Шаг 2. Застелите дно формы пергаментом, бортики смажьте маслом и слегка присыпьте мукой.

Шаг 3. Вымойте и обсушите сливы. Разрежьте их пополам и удалите косточки. Крупные плоды можно нарезать четвертинками.

Шаг 4. Взбейте мягкое сливочное масло с обычным и ванильным сахаром в течение 2–3 минут.

Шаг 5. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая массу венчиком или миксером.

Шаг 6. Добавьте сметану и соль, перемешайте до однородности.

Шаг 7. Соедините муку с разрыхлителем и просейте в жидкую смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой. Тесто получится густым, но мягким.

Шаг 8. Переложите тесто в форму и разровняйте. Разложите сверху сливы срезом вверх, слегка вдавливая их в тесто.

Шаг 9. Смешайте 1 ст. л. сахара с корицей и посыпьте сливы.

Шаг 10. Выпекайте 35–40 минут.

 
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КухняРецептывыпечкапироги
Следующий материал
Поиск рецептов
Уровень сложности
Расширенные параметры поиска
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть