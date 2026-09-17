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Грибное место. Как добиться идеального баланса вкусов, текстур и подачи

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Ресторанный приём: привычные грибы превращаем в блюдо за счёт изменения текстур.
Ресторанный приём: привычные грибы превращаем в блюдо за счёт изменения текстур. istockphoto.com

Рассказывает бренд-шеф и телеведущий Денис Богославский:

Ресторанный шарм — не в экзотике, а в продуманности деталей: в балансе вкусов, текстур и подаче. Эти рецепты показывают, как добиться такого эффекта с самыми доступными грибами.

Жареные маслята с кремовой полентой и пармезаном

Ингредиенты

На 4 порции
  • Маслята — 500 г
  • Кукурузная крупа — 250 г
  • Вода — 700 мл
  • Молоко — 300 мл
  • Пармезан — 80 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Чеснок — 10 г
  • Тимьян — 5 г
  • Лимон — ½ шт.
  • Соль — 7 г

Приготовление

  1. Маслята очистить и обработать согласно виду, затем хорошо обжарить с маслом, чесноком и тимьяном. 
  2. Кукурузную крупу сварить в смеси воды и молока до мягкости. 
  3. Вмешать пармезан и половину сливочного масла.

Подача: выложить маслята на поленту. Получается ярко и вкусно!

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Перлотто с подосиновиками, пармезаном и лимоном

Ингредиенты

На 4 порции

  • Перловка — 280 г
  • Подосиновики — 400 г
  • Лук — 100 г
  • Белое вино — 100 мл
  • Бульон — 900 мл
  • Пармезан — 80 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Петрушка — 15 г
  • Соль — 7 г

Приготовление

  1. Лук обжарить, добавить перловку и вино. 
  2. После выпаривания постепенно подливать горячий бульон, как при приготовлении ризотто. 
  3. Подосиновики отдельно хорошо обжарить. 
  4. В готовую перловку вмешать масло, пармезан, немного лимонной цедры и грибы.

Подача: перлотто выложить в глубокую тарелку, сверху оставить самые красивые жареные грибы, пармезан и петрушку.

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Лисички с картофельным кремом, пармезаном и зелёным маслом

Ресторанный приём: привычные «грибы с картошкой» превращаем в блюдо за счёт изменения текстур.

Ингредиенты

На 4 порции

  • Лисички — 400 г
  • Картофель — 500 г
  • Сливки 20%-ные — 150 мл
  • Сливочное масло — 70 г
  • Пармезан — 60 г
  • Чеснок — 10 г
  • Укроп — 30 г
  • Растительное масло — 80 мл
  • Лимонный сок — 10 мл
  • Соль — 7 г

Приготовление

  1. Картофель отварить и пробить со сливками и 40 г масла до гладкого крема. 
  2. Укроп пробить с растительным маслом — дома его даже необязательно процеживать. 
  3. Лисички сильно обжарить на оставшемся сливочном масле с чесноком, в конце добавить лимонный сок.

Подача: картофельный крем → лисички → тёртый пармезан → капли укропного масла.

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Запечённая свёкла с жареными рыжиками и кремом из козьего сыра

Ингредиенты

На 4 порции

  • Рыжики — 350 г
  • Свёкла — 500 г
  • Козий сыр — 150 г
  • Сметана — 100 г
  • Грецкие орехи — 60 г
  • Мёд — 30 г
  • Яблочный уксус — 20 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Растительное масло — 30 мл
  • Соль — 6 г

Приготовление

  1. Свёклу завернуть в фольгу и запечь при 190°C до мягкости, затем нарезать крупными дольками. 
  2. Козий сыр пробить со сметаной. 
  3. Рыжики обжарить на сливочном масле. 
  4. Смешать мёд, уксус и растительное масло.

Подача: крем из козьего сыра → свёкла → горячие рыжики → орехи → медово-уксусная заправка. Получается очень красивое сентябрьское блюдо.

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Опята с картофельными драниками и сметанным кремом

Ингредиенты

На 4 порции

  • Опята — 450 г
  • Картофель — 600 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 30 г
  • Лук — 100 г
  • Сметана — 200 г
  • Хрен столовый — 20 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Растительное масло — 60 мл
  • Укроп — 15 г
  • Соль — 8 г

Приготовление

  1. Опята предварительно обработать, затем обжарить с луком на сливочном масле. 
  2. Картофель натереть, отжать, смешать с яйцом, мукой и солью. 
  3. Сделать небольшие тонкие драники. Сметану смешать с хреном.

Подача: маленький хрустящий драник → сметанный крем → жареные опята → укроп. Это уже практически ресторанная закуска из абсолютно домашних продуктов.

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Лисички в сливочном соусе с молодым картофелем

Ингредиенты

На 4 порции

  • Лисички — 500 г
  • Картофель — 600 г
  • Лук — 120 г
  • Сливки 20%-ные — 250 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Чеснок — 10 г
  • Укроп — 15 г
  • Соль — 7 г
  • Чёрный перец — 2 г

Приготовление

  1. Картофель отварить до готовности. 
  2. Лисички хорошо очистить, крупные разрезать. 
  3. Обжарить грибы на сухой сковороде до испарения жидкости, добавить масло, лук и чеснок. 
  4. Влить сливки и прогреть 5–7 минут. 
  5. Добавить картофель и укроп.

Подача: можно прямо в сковороде. И не забудьте посыпать зеленью!

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Крем-суп из белых грибов с грибными тостами

Ингредиенты

На 4 порции

  • Белые грибы — 500 г
  • Картофель — 200 г
  • Лук — 120 г
  • Чеснок — 10 г
  • Бульон — 700 мл
  • Сливки — 150 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Ржаной хлеб — 200 г
  • Пармезан — 50 г
  • Тимьян — 5 г
  • Соль — 7 г

Приготовление

  1. 350 г грибов обжарить с луком и чесноком. 
  2. Добавить картофель и бульон, варить около 20 минут. 
  3. Влить сливки и пробить. 
  4. Оставшиеся грибы обжарить отдельно. 
  5. Хлеб подсушить с пармезаном.

Подача: суп → жареные белые → тимьян. Рядом — хрустящий грибной тост. Главное — часть грибов оставить целыми: тогда это не просто коричневый крем-суп, а полноценное ресторанное блюдо.

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Гречка с белыми грибами, яйцом пашот и пармезаном

Ингредиенты

На 4 порции

  • Гречка — 280 г
  • Белые грибы — 400 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Лук — 100 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Пармезан — 60 г
  • Сметана — 100 г
  • Укроп — 15 г
  • Соль — 7 г

Приготовление

  1. Гречку сварить чуть более влажной, чем обычно. 
  2. Белые грибы обжарить с луком на сливочном масле. 
  3. Соединить с гречкой и вмешать половину пармезана. 
  4. Приготовить пашот 3–4 минуты.

Подача: гречка с грибами → ложка сметаны → пашот → пармезан → укроп. Разрезаете яйцо, желток становится соусом. Очень простая домашняя техника, а выглядит уже как ресторанный завтрак/бранч.

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Пирог с белыми грибами и сыром

Ингредиенты 

На форму 24 см

  • Слоёное тесто — 500 г
  • Белые грибы — 450 г
  • Лук — 150 г
  • Сыр полутвёрдый — 180 г
  • Сметана — 150 г
  • Яйцо — 1 шт. / 55 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Тимьян — 3 г
  • Соль — 6 г
  • Перец — 2 г

Приготовление

  1. Грибы нарезать и обжарить с луком, сливочным маслом и тимьяном. 
  2. Остудить, смешать со сметаной и 120 г тёртого сыра. 
  3. Выложить тесто в форму, добавить начинку, сверху оставшийся сыр. 
  4. Края смазать яйцом. 
  5. Выпекать при 190°C около 30–35 минут.

Подача: посыпать тёртым сыром.
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