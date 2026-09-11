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Нужно ли перекапывать грядки к зиме?

Категория:  Сад и огород
Ответ редакции
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Перекапывать ли грядки осенью? Традиционно да, но сегодня многие выступают за минимальную обработку почвы. О плюсах и минусах перекопки читайте в справке aif.ru.

Что даёт перекопка?

У осенней перекопки есть весомые преимущества, особенно заметные на тяжёлых глинистых почвах, склонных к уплотнению. Она разрыхляет землю, улучшает её структуру и аэрацию, активизирует почвенные микроорганизмы и разложение органических остатков.

Ещё один аргумент — борьба с вредителями: личинки, зимующие в верхних слоях, оказываются на поверхности и погибают от холода или становятся добычей птиц. Правда, промораживание уничтожает лишь часть вредителей и не даёт стопроцентной гарантии: многие личинки пережидают холод глубже или в растительных остатках, поэтому перекопка — не панацея, а способ снизить их численность.

Кроме того, перекопка повреждает корневища многолетних сорняков и ослабляет их весной, позволяет равномерно внести навоз, компост или перегной — за зиму они частично разлагаются и обогащают почву. Наконец, неровная поверхность грядки лучше задерживает снег, а весной талая вода не стекает так быстро, как с ровной, что даёт дополнительное увлажнение.

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Почему некоторые против перекопки грядок?

Противники перекопки приводят не менее серьёзные доводы. Глубокая обработка нарушает сообщество почвенных микроорганизмов: полезные бактерии и грибы из верхних слоёв оказываются на глубине, где не могут нормально существовать. Разрушаются и ходы дождевых червей, которые естественным образом разрыхляют почву.

На лёгких, песчаных и хорошо окультуренных почвах перекопка не только бесполезна, но и вредна: она нарушает естественную структуру, ухудшает водо- и воздухопроницаемость. Постоянная интенсивная обработка разрушает почвенные агрегаты и систему ходов, созданных корнями и почвенными организмами.

Кроме того, не стоит переоценивать эффект промораживания вредителей: часть личинок погибает, но многие зимуют в почве, и перекопка не решает проблему радикально. А на участках с уклоном перекопанная земля может подвергаться эрозии — дожди и таяние снега смывают плодородный слой.

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Когда все-таки перекапывать грядки, а когда нет?

Главный ориентир — какая у вас почва и насколько она окультурена. Тяжёлый глинистый грунт, который за лето слежался и стал почти как камень, осенью действительно стоит перекопать. Это же касается запущенных участков, заросших сорняками: их лучше перекопать или даже вспахать трактором, не разбивая комья. Тогда корни сорных трав окажутся на поверхности и погибнут от мороза.

Рыхлую, плодородную грядку, куда регулярно добавляют компост и по которой не ходят, каждый год переворачивать на штык лопаты незачем. Если за почвой ухаживали — рыхлили, убирали сорняки, перекопка не нужна. Достаточно тяпкой подрезать подросшие сорняки и вытащить их корни. Песчаные и лёгкие почвы тоже можно оставить до весны.

Отдельно стоит учитывать регион. В холодных и влажных областях почва без перекопки сильнее уплотняется и становится непригодной для выращивания растений, поэтому осенняя обработка там часто необходима. В тёплом и сухом климате, где земля не так сильно заплывает, частая перекопка не требуется: можно ограничиться поверхностным рыхлением и мульчированием.

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Как правильно перекопать грядки?

Если вы всё же взялись за лопату, важно делать это правильно. Оптимальная глубина — 25–30 сантиметров, на штык лопаты. Пласты земли нужно переворачивать, чтобы личинки вредителей оказались на поверхности, но не разбивать комья — они помогут задержать снег и влагу.

Лучшее время — после сбора урожая, ориентировочно конец сентября — начало октября. В холодных регионах сроки сдвигаются раньше, в тёплых могут быть позже, но важно успеть до заморозков и затяжных дождей. Почва должна быть не слишком сухой, но и не чрезмерно увлажнённой: мокрую глину копать нельзя — это не разрыхляет, а дополнительно уплотняет её.

При перекопке можно внести органические удобрения — компост, перегной, навоз. За зиму они разложатся и обогатят почву. Если участок зарос сорняками, корневища лучше выбрать вручную и убрать с грядки.

Источники:

https://rosselhoscenter.ru/

https://yakutiamedia.ru/

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