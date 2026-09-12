Умер ведущий инженер-конструктор лунной программы СССР Владимир Бугров

Владимир Бугров, бывший ведущий конструктор пилотируемых ракетно-космических комплексов для экспедиции на Луну и многоразовой системы «Энергия-Буран», умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на его супругу Елену Викторовну.

Бугров был инженером-конструктором и ветераном космонавтики. После окончания Московского авиационного института он шесть лет работал в НПО Лавочкина над крылатой ракетой «Буря».

В 1961 году Бугров перешел в ОКБ-1 Сергея Королева, где принимал участие в разработке космической техники. Позднее он стал ведущим конструктором пилотируемых ракетно-космических комплексов для экспедиции на Луну, а также многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран».

Бугров также участвовал в формировании идеи создания гражданского отряда космонавтов-инженеров.

Помимо конструкторской работы, он занимался дельтапланеризмом и самостоятельно спроектировал и собрал дельтаплан «Вымпел-10». Бугров был чемпионом Москвы по прыжкам с шестом и подводной охоте, преподавал во Всесоюзной школе горнолыжных инструкторов.

Бугров также написал книгу «Марсианский проект С. П. Королева».

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