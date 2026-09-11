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Умер первый уроженец Калининградской области Александр Дорофеев

Правительство Калининградской области
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Умер первый уроженец Калининградской области Александр Дорофеев, ему было 80 лет. Об этом сообщило правительство региона.

Мужчина ушёл из жизни накануне, 10 сентября, в Майкопе.

«Александр Анатольевич родился в Тапиау, сейчас Гвардейск, в 00:01 4 июля 1946 года. В этот же день Верховный Совет СССР выпустил Указ о переименовании Кёнигсбергской области в Калининградскую», — отметили в правительстве.

Дорофеев был сыном участника штурмов Кёнигсберга и Пиллау, Героя России Анатолия Дорофеева и тоже связал свою жизнь с армией. Он прошёл службу в Чехословакии, ГДР, был начальником штаба 79-го гвардейского мотострелкового полка в Калининграде, участвовал в Первой чеченской кампании, получил звание генерал-майора. Также он писал статьи о военной истории России в электронных энциклопедиях.

На счету Дорофеева такие награды, как медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «80 лет Калининградской области».

Ранее сообщалось, что в возрасте 95 лет умерла единственная проживавшая в Аргентине ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар.
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ОбществоЛюдиКалининградская областьсмерть человекаАлександр Дорофеев
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