Принцесса Норвегии умерла через 14 дней после смерти короля Харальда V

В пятницу, 11 сентября, принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дома.



Причины смерти Ингеборг не называются. Астрид скончалась спустя две недели после гибели своего брата короля Харальда V.



«Принцесса Астрид умерла сегодня в возрасте 94 лет. На протяжении 14 лет, с 1954 по 1968 год, она выполняла роль первой леди, она участвовала в официальных мероприятиях до последних своих дней», — гласит сообщение.



Напомним, король Норвегии Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет из-за редкого заболевания крови и инфекции. Похороны монарха прошли 9 сентября в Осло.