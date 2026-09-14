Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 3 минуты
29

Дом на Рублевке, квартира на Удальцова. Кому досталось богатство Арлазорова

Ян Арлазоров.
Ян Арлазоров. / Галина Кмит / РИА Новости

Ян Арлазоров скончался более 15 лет назад. Оставил после себя солидное состояние: особняк на Рублёвке, две московские квартиры (одна из которых — четырёхкомнатная на улице Удальцова), пару автомобилей и банковские счета. Но отсутствие завещания вынудило наследников драться в судах. Кто же победил — в материале aif.ru.

Отец, брат или дочь

Претендентов на наследство юмориста оказалось трое: отец артиста Меер Шульруфер, брат Леонид Шульруфер и единственная дочь Алёна Санько. Отношения с дочерью у Арлазорова были сложными: брак Арлазорова с актрисой Ёлой Санько распался, когда девочка была маленькой, и супруги не общались 24 года — вплоть до самой смерти юмориста. Эта история рушит образ Яна Арлазорова, обожаемого публикой юмориста 1990‑х. На публике — открытый, обаятельный, а в личной жизни — чуть ли не тиран, бросивший дочь. Он не привык делиться сокровенным, поэтому детали его семейных отношений долгие годы оставались неизвестными. В кругах поклонников и прессы ходила версия разлада в семье артиста, будто дочь настолько отдалилась от отца, что даже не пришла на его похороны. Но слухи развеяла экс‑супруга Яна Майоровича — Ёла Санько.

Ян Арлазоров.
«Как это я не женат?» После неудачного брака Ян Арлазоров боялся рисковать Подробнее

«Дочь варила ему супчики, от меня деньги ему возила... Она очень любила отца», — призналась Санько.

А по словам коллеги Арлазорова Лиона Измайлова, после развода с Ёлой юморист так и не сумел создать новую семью.

«Он рассказывал, что жена уехала с ребёнком во Львов, ему было очень тяжело. Он нравился девушкам, приехал в дом отдыха с одной, но семьи у него больше не было», — делился Измайлов.

Миллионы на кону

Изначально всё имущество переписал на себя брат артиста — Леонид Шульруфер. Однако позже дочь Алёна Санько обратилась к адвокату, чтобы вступить в права наследования. Это вызвало резкое сопротивление со стороны отца и брата. Спор затянулся на несколько лет и разрешился только судебным путём.

Сколько же могли стоить загородный дом, квартиры в столице и автомобили?

Встреча Валентина Гафта с сыном.
«Забрала дочь и ушла». Трагические истории звёздных отцов и матерей Подробнее

Если пересчитать это на сегодняшние цены, картина получается впечатляющей. Рублёвский особняк потянул бы на 30–60 млн рублей, квартира на улице Удальцова — самая ценная часть наследства — на 70–110 млн. Вторая московская квартира добавляет ещё 15–40 млн. Два автомобиля — от 1 до 5 млн, банковские счета — предположительно от 500 тысяч до 3 млн. В итоге общая оценка наследства колеблется от 116 до 218 млн рублей в нынешних ценах. И это, конечно, впечатляет.

Но вот были ли счета в банках? Один из источников сообщал, что Арлазоров не оставил накоплений, поскольку имел привычку проигрывать деньги в казино. Поэтому-то организовал и оплатил расходы на прощание с Арлазоровым, которое состоялось в Театре эстрады, Иосиф Кобзон.

В конечном счёте имущество было поделено между Алёной Санько и её дядей Леонидом Шульруфером.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КультураПерсонаЯн АрлазоровнаследствоюмористЁла Санько
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть