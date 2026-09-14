Дом на Рублевке, квартира на Удальцова. Кому досталось богатство Арлазорова

Ян Арлазоров скончался более 15 лет назад. Оставил после себя солидное состояние: особняк на Рублёвке, две московские квартиры (одна из которых — четырёхкомнатная на улице Удальцова), пару автомобилей и банковские счета. Но отсутствие завещания вынудило наследников драться в судах. Кто же победил — в материале aif.ru.

Отец, брат или дочь

Претендентов на наследство юмориста оказалось трое: отец артиста Меер Шульруфер, брат Леонид Шульруфер и единственная дочь Алёна Санько. Отношения с дочерью у Арлазорова были сложными: брак Арлазорова с актрисой Ёлой Санько распался, когда девочка была маленькой, и супруги не общались 24 года — вплоть до самой смерти юмориста. Эта история рушит образ Яна Арлазорова, обожаемого публикой юмориста 1990‑х. На публике — открытый, обаятельный, а в личной жизни — чуть ли не тиран, бросивший дочь. Он не привык делиться сокровенным, поэтому детали его семейных отношений долгие годы оставались неизвестными. В кругах поклонников и прессы ходила версия разлада в семье артиста, будто дочь настолько отдалилась от отца, что даже не пришла на его похороны. Но слухи развеяла экс‑супруга Яна Майоровича — Ёла Санько.

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«Дочь варила ему супчики, от меня деньги ему возила... Она очень любила отца», — призналась Санько.

А по словам коллеги Арлазорова Лиона Измайлова, после развода с Ёлой юморист так и не сумел создать новую семью.

«Он рассказывал, что жена уехала с ребёнком во Львов, ему было очень тяжело. Он нравился девушкам, приехал в дом отдыха с одной, но семьи у него больше не было», — делился Измайлов.

Миллионы на кону

Изначально всё имущество переписал на себя брат артиста — Леонид Шульруфер. Однако позже дочь Алёна Санько обратилась к адвокату, чтобы вступить в права наследования. Это вызвало резкое сопротивление со стороны отца и брата. Спор затянулся на несколько лет и разрешился только судебным путём.

Сколько же могли стоить загородный дом, квартиры в столице и автомобили?

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