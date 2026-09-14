Дом на Рублевке, квартира на Удальцова. Кому досталось богатство Арлазорова

Ян Арлазоров скончался более 15 лет назад. Оставил после себя солидное состояние: особняк на Рублёвке, две московские квартиры (одна из которых — четырёхкомнатная на улице Удальцова), пару автомобилей и банковские счета. Но отсутствие завещания вынудило наследников драться в судах. Кто же победил — в материале aif.ru.
Отец, брат или дочь
Претендентов на наследство юмориста оказалось трое: отец артиста Меер Шульруфер, брат Леонид Шульруфер и единственная дочь Алёна Санько. Отношения с дочерью у Арлазорова были сложными: брак Арлазорова с актрисой Ёлой Санько распался, когда девочка была маленькой, и супруги не общались 24 года — вплоть до самой смерти юмориста. Эта история рушит образ Яна Арлазорова, обожаемого публикой юмориста 1990‑х. На публике — открытый, обаятельный, а в личной жизни — чуть ли не тиран, бросивший дочь. Он не привык делиться сокровенным, поэтому детали его семейных отношений долгие годы оставались неизвестными. В кругах поклонников и прессы ходила версия разлада в семье артиста, будто дочь настолько отдалилась от отца, что даже не пришла на его похороны. Но слухи развеяла экс‑супруга Яна Майоровича — Ёла Санько.
«Дочь варила ему супчики, от меня деньги ему возила... Она очень любила отца», — призналась Санько.
А по словам коллеги Арлазорова Лиона Измайлова, после развода с Ёлой юморист так и не сумел создать новую семью.
«Он рассказывал, что жена уехала с ребёнком во Львов, ему было очень тяжело. Он нравился девушкам, приехал в дом отдыха с одной, но семьи у него больше не было», — делился Измайлов.
Миллионы на кону
Изначально всё имущество переписал на себя брат артиста — Леонид Шульруфер. Однако позже дочь Алёна Санько обратилась к адвокату, чтобы вступить в права наследования. Это вызвало резкое сопротивление со стороны отца и брата. Спор затянулся на несколько лет и разрешился только судебным путём.
Сколько же могли стоить загородный дом, квартиры в столице и автомобили?
Если пересчитать это на сегодняшние цены, картина получается впечатляющей. Рублёвский особняк потянул бы на 30–60 млн рублей, квартира на улице Удальцова — самая ценная часть наследства — на 70–110 млн. Вторая московская квартира добавляет ещё 15–40 млн. Два автомобиля — от 1 до 5 млн, банковские счета — предположительно от 500 тысяч до 3 млн. В итоге общая оценка наследства колеблется от 116 до 218 млн рублей в нынешних ценах. И это, конечно, впечатляет.
Но вот были ли счета в банках? Один из источников сообщал, что Арлазоров не оставил накоплений, поскольку имел привычку проигрывать деньги в казино. Поэтому-то организовал и оплатил расходы на прощание с Арлазоровым, которое состоялось в Театре эстрады, Иосиф Кобзон.
В конечном счёте имущество было поделено между Алёной Санько и её дядей Леонидом Шульруфером.