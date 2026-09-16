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Что помогло Марису Лиепе стать знаменитым артистом?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. Открытые уроки 16/09/2026
Категория:  Персоналии Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37 16/09/2026
Ответ редакции
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Народная артистка России Илзе Лиепа поделилась трогательными воспоминаниями об отце в преддверии спектакля, посвящённого 90-летию звезды Большого театра Мариса Лиепы.

«Отец профессионально занимался своим телом и учил этому нас».
«Отец профессионально занимался своим телом и учил этому нас». Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин

– Когда папа совсем ещё молодым человеком стажировался в Московском хореографическом училище, денег не всегда хватало, и его иногда бесплатно подкармливали в шашлычной в центре Москвы. (В 1953-м 17-летнего ученика Рижского хореографического училища после Всесоюзного смотра пригласили в Москов­ское хореографическое училище. Стипендии не было, поэтому родители продали дачу на Взморье, чтобы сын мог учиться. – Ред.) Находилась эта шашлычная на углу Леонтьевского переулка. Потом, когда папа повзрослел, стал знаменитым артистом Большого театра, шашлычная переехала в другое место. И папа туда, к этому шеф-повару, который его подкармливал в юности, ездил… Ему уже накрывали отдельный столик в приватной части. Отец приглашал этого человека на свои спектакли. Дружба длилась много лет. Когда мы выбирались гулять на Ленинские горы или в Серебряный Бор, потом обязательно заезжали в эту шашлычную. В юности папа был чемпионом Латвии по плаванию – спортивное прошлое дало ключик к пониманию: спортивные занятия для артиста балета всегда в плюс. Каждое положение руки, поворот головы, разворот меча – это был просто титанический труд. Отец профессионально занимался своим телом и учил этому нас. 

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