Рэпер Снуп Догг рассказал о съемках байопика «Snoop»

Рэпер Снуп Догг назвал съемку сцен о его умерших матери и брате в байопике «Snoop» эмоционально значимым опытом. Об этом музыкант рассказал изданию People.

«Я могу вернуть к жизни свою маму. Я могу вернуть к жизни своего брата. Этот эмоциональный подъем от того, что я снова оживляю их, — вот что я получаю от съемок», — признался знаменитый рэпер.

Мать Снуп Догга, Беверли Тейт, умерла в 2021 году. В фильме ее сыграет Лорен Лондон. Кто воплотит на экране образ брата певца, остается тайной. Бинг Уортингтон ушел из жизни в 2024 году. Фильм «Snoop» расскажет о карьере Снуп Догга. Главная роль досталась звезде сериала «Внешние отмели» Джонатану Дэвиссу. Режиссером картины выступит Крэйг Брюэр. Он также доработал сценарий, написанный Джо Робертом Коулом.

Напомним, в феврале скончалась 10-месячная внучка Снуп Догга.