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Рэпер Снуп Догг рассказал о съемках байопика «Snoop»

Ethan Cairns / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Рэпер Снуп Догг назвал съемку сцен о его умерших матери и брате в байопике «Snoop» эмоционально значимым опытом. Об этом музыкант рассказал изданию People.

«Я могу вернуть к жизни свою маму. Я могу вернуть к жизни своего брата. Этот эмоциональный подъем от того, что я снова оживляю их, — вот что я получаю от съемок», — признался знаменитый рэпер.

Мать Снуп Догга, Беверли Тейт, умерла в 2021 году. В фильме ее сыграет Лорен Лондон. Кто воплотит на экране образ брата певца, остается тайной. Бинг Уортингтон ушел из жизни в 2024 году. Фильм «Snoop» расскажет о карьере Снуп Догга. Главная роль досталась звезде сериала «Внешние отмели» Джонатану Дэвиссу. Режиссером картины выступит Крэйг Брюэр. Он также доработал сценарий, написанный Джо Робертом Коулом.

Напомним, в феврале скончалась 10-месячная внучка Снуп Догга.
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КультураКино фильмснуп доггбайопик
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