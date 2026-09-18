В ГУМ за приключениями. Как Андрей Миронов показывал итальянцам Москву

Эльдар Рязанов часто снимал свои фильмы в Москве. Его дебютная работа – новогодняя комедия «Карнавальная ночь» – была почти полностью снята в интерьерах Театра Армии, знакомые здания и улицы можно увидеть в «Берегись автомобиля», «Служебном романе», а в ещё одной новогодней картине «Ирония судьбы, или С легким паром» Москва в паре сцен вообще "изображала" Ленинград.

Алигьеро Носкезе, Нинетто Даволи, Антония Сантилли и Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма

Авантюрная комедия Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» была международным проектом, и выбор локаций был частично во власти итальянских продюсеров. Поэтому о тайне зарытых «подо львом» сокровищ герои узнают в Риме, где съемочная группа всё же побывала. В кадрах фильма можно увидеть мост Гарибальди, знаменитую Виа делла Кончилиационе с видом на площадь святого Петра, Виа дей Фори Империали с Колизеем на заднем плане. В общем, экзотика по советским меркам.

Посадка самолета Ту-134. Фото: кадр из фильма

Но римские сцены – это лишь завязка «Невероятных приключений...», основная часть фильма снималась в СССР. Например, посадку самолета Ту-134 на шоссе делали на запасной взлетно-посадочной полосе, которая использовалась ульяновской Школой высшей летной подготовки гражданской авиации. Ходили слухи, что по требованию режиссера эта посадка совершалась несколько раз, но в реальности несколько раз снимали только пролет самолета над ВПП, раскрашенной под шоссе, а садился лайнер лишь один раз – остальное сделал грамотный монтаж. И, кстати, в самой сцене посадки видно, что самолет приземляется на пустую полосу, а машины аккуратно едут сбоку по траве.

Алигьеро Носкезе, Нинетто Даволи, Антония Сантилли и Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма

Основные поиски льва и сокровищ – это, конечно, Ленинград, в котором огромное количество памятников со львами, разводные мосты (их тоже использовали для трюков), да и вообще этот город хорошо знали на Западе. Но в промежутке между Римом и Ленинградом нашлось место и для Москвы – и, разумеется, Рязанов делал упор на самые туристические места столицы.

Аэропорт

Аэропорт Шереметьево. Фото: кадр из фильма ; www.globallookpress.com

После всех мытарств с посадкой на шоссе (которую, напомним, снимали под Ульяновском), прилетевшие в СССР итальянцы всё же прошли паспортный контроль и вышли на улицу – и оказались перед Шереметьево-1. Кстати, Шереметьево-2 во время съемок «Невероятных приключений...» (1973 год) тогда не было – его построили лишь к летней Олимпиаде 1980 года.

ГИМ

Здание Государственного исторического музея. Фото: кадр из фильма ; АГН Москва / Сергей Ведяшкин

По сюжету пару итальянцев Антонио и Джузеппе (Алигьеро Носкезе и Нинетто Даволи) встретил очень радушный гид Андрей Васильев (Андрей Миронов), который не принял их отказа от его услуг. Ещё Андрею очень понравилась Ольга (Антония Сантилли), внучка той самой русской бабушки, которая и спрятала сокровища во время революции. Вместе они отправляются на машине по Москве, и Андрей рассказывает о достопримечательностях – правда, не обо всех. На этом кадре герои едут по улице Горького (сейчас Тверская) примерно в районе гостиницы «Интурист», а впереди видно здание Государственного исторического музея и башни Кремля. Любопытно, что слева от музея нет Воскресенских ворот – они были снесены в 1931-м, а восстановлены в 1995 году.

Кремль

Вида на Кремль с Софийской набережной. Фото: кадр из фильма ; АГН Москва / Сергей Киселев

Ну и, разумеется, фильм не обошелся без более открыточного вида на Кремль с Софийской набережной – видны стены и башни из красного кирпича, Большой Кремлевский дворец и золоченые купола соборов.

МГУ

Здание МГУ. Фото: кадр из фильма ; АГН Москва / Дмитрий Белицкий

Восстанавливать маршруты героев кино – дело весьма неблагодарное, поскольку режиссеры обычно не следят за тем, как стыкуются локации в реальной жизни, перед ними просто нет такой задачи. Вот и здесь сразу после Кремля машина с героями оказывается на Ленинских (Воробьевых) горах и едет по Университетской площади к зданию МГУ.

Зарядье

Храм Зачатия праведной Анны. Фото: кадр из фильма ; www.globallookpress.com

А в следующем кадре они снова возвращаются к Москве-реке у Кремля и проезжают по Московорецкой набережной мимо Храма Зачатия праведной Анны, что в углу. Слева в кадре – гостиница «Россия»; её снесли уже в XXI веке, а на этом месте был открыт парк «Зарядье», но церковь осталась.

Калининский проспект

Улица Новый Арбат. Фото: кадр из фильма ; РИА Новости / Евгений Одиноков

Конечно, гид не мог не провезти дорогих иностранных гостей по Калининскому проспекту (сейчас улица Новый Арбат) – машина едет в центр города примерно в районе моста над пересечением с Новинским бульваром, а справа можно увидеть характерный глобус «Аэрофлота» – его установили на крыше ресторана «Арбат» в 1972 году, незадолго до съемок фильма.

Храм

Храм Василия Блаженного. Фото: кадр из фильма ; АГН Москва / Ярослав Чингаев

Ну а заканчивается ознакомительный маршрут для иностранцев в самом центре Москвы – они вышли из машины на Васильевском спуске, а на заднем плане – храм Василия Блаженного.

Красная площадь

Красная площадь. Фото: кадр из фильма ; РИА Новости / Кирилл Зыков

Мимо Красной площади итальянцы тоже не прошли – через неё Ольга убегает от Джузеппе и Антонио и сопровождающего их Андрея, который продолжает рассказывать о красотах столицы.

ГУМ

ГУМ. Фото: кадр из фильма ; АГН Москва / Ярослав Чингаев

В фильме есть сцена, где Ольга забежала в ГУМ, попала на показ мод и ненадолго стала манекенщицей – и таким нехитрым образом избавилась от преследователей, которые повели себя на этом показе хуже слонов в посудной лавке. Ну а для нынешних зрителей эта сцена – неплохой способ посмотреть, как выглядел ГУМ в начале 1970-х.

Прокат машин

Гостиница «Можайская». Фото: кадр из фильма ; кадр из видео

В СССР автомобили можно было взять напрокат, но продолжалось это совсем недолго, с конца 1950-х до середины 1960-х; в культуру этот периорд попал – например, главный герой повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» приезжает в Соловец именно на прокатной машине. В начале 1970-х прокат работал только для иностранцев – но из-за советской бюрократии Ольга предпочла просто угнать «Жигули» со стоянки. Снимали эту стоянку неподалеку от гостиницы «Можайская», которую видно на заднем плане. Формально это уже Московская область – гостиница находилась на пересечении МКАД и Можайского шоссе, с внешней стороны кольцевой дороги.