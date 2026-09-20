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В Японии издадут книгу о макаке Панче, выросшем с плюшевым орангутаном

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В Японии на ноябрь текущего года запланирован выпуск книги, посвященной детенышу японского макаки по кличке Панч, который стал звездой соцсетей. Об этом пишут местные СМИ.

Издание будет содержать фотоматериалы, отобранные из архива, насчитывающего 10 тысяч кадров, сделанных сотрудниками зоопарка. Сюжет повествования охватит этапы взросления примата и процесс его реинтеграции в естественную среду обитания.

Примат появился на свет в зоологическом парке города Итикава в июне 2025 года. Поскольку самка отказалась от вскармливания потомства, работники учреждения предоставили животному мягкую игрушку в виде орангутана. Детеныш постоянно находился с этим предметом, спал, обнимая его, и брал с собой во время контактов с другими особями. Видеозаписи с участием макаки набрали миллионы просмотров в интернете.

В январе 2026 года было принято решение о возвращении примата в стаю. На начальном этапе сородичи проявляли агрессию, а одна из взрослых особей даже ударила детеныша, однако впоследствии Панч успешно адаптировался к жизни в группе.

Ранее стало известно, что в Японии задержали американцев за вторжение в вольер с Панчем.
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КультураКнигииздание книгимакака ПанчЯпония
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