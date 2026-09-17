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В США к музею подали иск о возврате евреям картин, украденных нацистами

pxhere.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В США к художественному Музею Нортона Саймона в Калифорнии подали иск о возвращении двух картин эпохи Возрождения, которые были конфискованы нацистами у евреев. Об этом сообщает американское информагентство Courthouse News Service.

«Еврейская федерация-совет Большого Лос-Анджелеса, как правопреемница единственного оставшегося в живых наследника Жака Гудстиккера, подала в понедельник [14 сентября] иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес с целью вернуть диптих “Адам и Ева”, написанный около 1530 года Лукасом Кранахом Старшим», — говорится в публикации.

Уточняется, что наследница Гудстиккера, Марей фон Сахер, в 2007 году подавала иск к музею в федеральный суд, но по итогам 10-летнего процесса Девятый окружной суд встал на сторону музея. Новая попытка вернуть картины предпринимается после принятия в Калифорнии в 2024 году закона, предоставляющего жителям штата два года для подачи иска о возвращении произведений искусства, утраченных в результате политических преследований.

«Гудстиккер, один из самых известных и влиятельных торговцев произведениями старых мастеров в Нидерландах, был вынужден бежать в мае 1940 года вместе с женой и годовалым сыном на лодке после немецкого вторжения и захвата страны. Значительная часть его коллекции, включая диптих Кранаха, была конфискована Германом Герингом, заместителем Адольфа Гитлера», — пишет информагентство.

Отмечается, что вдова Гудстиккера после войны смогла вернуть часть коллекции, но ее соглашение с правительством Нидерландов в 1952 году не включало работы, украденные Герингом, которые остались на нидерландской территории.

Ранее сообщалось, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке обвинили в продаже картины, украденной нацистами.
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КультураИскусствоКалифорниямузеинацистыСША
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