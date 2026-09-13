Молодой врач погибла в крупном ДТП на трассе под Архангельском

Среди погибших в результате крупного ДТП на трассе М-8 в Архангельской области оказалась врач из Северодвинска Дарья Рудная. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Известно, что Дарья родилась 2 июня 1990 года в Северодвинске. В 2014 году она окончила Северный государственный медицинский университет по специальности «Медицинская биохимия». Специалист работала врачом клинической лабораторной диагностики в Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич, а с февраля 2022-го устроилась в Северодвинскую городскую клиническую больницу №2 скорой медицинской помощи.

Коллеги описывали погибшую как надежного профессионала, доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

«Для родных, близких, коллег и всего медицинского сообщества региона это тяжелая утрата», — подчеркнули в правительстве Архангельской области.

Крупная авария произошла в пятницу вечером на федеральной трассе М-8. Столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. В результате происшествия погибли 13 человек. По данным регионального министерства здравоохранения, восемь пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних, были госпитализированы.

В УМВД предположили, что причиной ДТП мог стать обгон микроавтобуса, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Прокуратура проводит проверку состояния дорожного полотна на месте аварии, а СК РФ возбудил два уголовных дела.

Ранее стало известно, что число погибших детей в ДТП под Архангельском выросло до четырех.