Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
193

Конгресс США предупредили об опасности использования ИИ в военной сфере

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Эксперты в области искусственного интеллекта предупредили членов Конгресса США, что формального одобрения человеком решений ИИ в военной сфере становится недостаточно для реального контроля. Об этом пишет американское издание Defense News.

В Конгрессе прошли слушания на тему «Искусственный интеллект в военной сфере: последствия для прав человека». Эксперты отметили, что одобрения человека может быть недостаточно для обеспечения ручного контроля над решениями, принимаемыми с помощью ИИ, так как искусственный интеллект играет все большую роль в идентификации целей и выработке рекомендаций для военных, что в свою очередь сокращает время, доступное для вмешательства, передает СМИ.

По словам экспертов, опасения вызывает не только оружие, способное самостоятельно выбирать и поражать цели.

«Искусственный интеллект может влиять на решения людей, приводящие к удару, при этом формально ответственность за окончательное решение возлагается на самого человека», — рассказывается в публикации.

Проблема возникает на фоне стремления Пентагона использовать ИИ для ускорения принятия военных решений, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что юристы Конгресса США столкнулись с потоком законопроектов, содержащих большое количество ошибок из-за того, что при их разработке применялись технологии искусственного интеллекта.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ТехникаТехнологииискусственный интеллектСШАвоенные
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть