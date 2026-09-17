Конгресс США предупредили об опасности использования ИИ в военной сфере

Эксперты в области искусственного интеллекта предупредили членов Конгресса США, что формального одобрения человеком решений ИИ в военной сфере становится недостаточно для реального контроля. Об этом пишет американское издание Defense News.

В Конгрессе прошли слушания на тему «Искусственный интеллект в военной сфере: последствия для прав человека». Эксперты отметили, что одобрения человека может быть недостаточно для обеспечения ручного контроля над решениями, принимаемыми с помощью ИИ, так как искусственный интеллект играет все большую роль в идентификации целей и выработке рекомендаций для военных, что в свою очередь сокращает время, доступное для вмешательства, передает СМИ.

По словам экспертов, опасения вызывает не только оружие, способное самостоятельно выбирать и поражать цели.

«Искусственный интеллект может влиять на решения людей, приводящие к удару, при этом формально ответственность за окончательное решение возлагается на самого человека», — рассказывается в публикации.

Проблема возникает на фоне стремления Пентагона использовать ИИ для ускорения принятия военных решений, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что юристы Конгресса США столкнулись с потоком законопроектов, содержащих большое количество ошибок из-за того, что при их разработке применялись технологии искусственного интеллекта.