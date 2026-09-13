ИИ пока создает в США больше рабочих мест, чем уничтожает

Искусственный интеллект пока создает в США больше рабочих мест, чем уничтожает. К такому выводу пришел The Economist, оценив изменения на американском рынке труда с начала нынешнего бума ИИ.

По подсчетам издания, за это время в стране появилось около 1 млн новых рабочих мест, тогда как с середины 2023 года с внедрением искусственного интеллекта связывают примерно 200 тыс. увольнений.

Одним из главных источников занятости стало строительство инфраструктуры для ИИ. Расходы на чипы, серверы, дата-центры, системы охлаждения и энергетику сейчас примерно на $500 млрд в год превышают уровень 2022 года. Только строительство дата-центров идет темпами более $75 млрд в год — почти на 60% выше, чем годом ранее.

Рост инвестиций увеличил спрос на электриков, инженеров, техников, строителей энергосетей и специалистов по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. The Economist подсчитал, что с 2023 года в пяти связанных с ИИ-инфраструктурой отраслях появилось примерно на 320 тыс. рабочих мест больше, чем можно было ожидать исходя из общих тенденций.

Параллельно растет спрос на специалистов непосредственно в сфере ИИ. По оценке LinkedIn, в 2023–2025 годах в США появилось около 640 тыс. новых вакансий для инженеров ИИ, специалистов по разметке данных, внедрению моделей и руководителей соответствующих направлений.

При этом отдельные профессии сокращаются. С января 2023 года занятость среди сотрудников служб поддержки снизилась примерно на 10%, а среди секретарей и административных помощников — примерно на 15%.

Ранее сообщалось, что развитие ИИ уже меняет структуру рынка труда: спрос смещается в сторону специалистов по искусственному интеллекту, кибербезопасности, большим данным, робототехнике и сложной разработке.