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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Axios: Иран применял искусственный интеллект Claude для слежки за ВМС США

Blondinrikard Fröberg / Flickr.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Связанные с Ираном структуры применяли искусственный интеллект Claude, разработанный компанией Anthropic, для сбора разведданных о кораблях ВМС США, а также для продвижения своих идей. Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутренний отчет разработчика ИИ, материал перевел aif.ru.

Согласно материалам документа, одна из группировок использовала языковую модель для анализа информации из открытых источников. В частности, речь идет об обработке данных о местоположении военных судов, изучении спутниковых снимков и фотографий объектов военной инфраструктуры. Алгоритмы также применялись для создания материалов, направленных на отслеживание американских военнослужащих и выявление потенциальных уязвимостей.

Кроме того, аффилированные с Тегераном пользователи задействовали ИИ-систему для генерации многоязычного контента, включая создание вымышленных образов и текстов для последующего распространения в социальных сетях.

В отчете отмечается, что технологии использовались и для организации систем внутреннего наблюдения, а также разработки цифровых инструментов. Представители Anthropic заявили, что после обнаружения фактов неправомерного использования доступ к соответствующим учетным записям был заблокирован, а информация передана в профильные государственные ведомства.

В компании также подчеркнули, что подобные инциденты иллюстрируют риски применения современных моделей ИИ государственными акторами и связанными с ними группами для усиления традиционных разведывательных и пропагандистских возможностей.

Ранее сообщалось, что Иран передал США список из семи условий для открытия Ормузского пролива.
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ТехникаТехнологииИранискусственный интеллекткиберразведкаВМС США
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