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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Глава OpenAI допустил возможность появления неподконтрольного человеку ИИ

istockphoto.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил в интервью изданию Fortune, что возможность создания искусственного интеллекта, который человек не сможет контролировать, существует, и предостерёг общественность от подобных шагов.

«Верю ли я в возможность создания системы, которая не будет находиться под контролем человека? Безусловно. Но я не думаю, что нам следует это делать», — заявил Альтман.

Руководитель OpenAI подчеркнул, что компания готова пойти на любые меры ради обеспечения безопасности. В случае возникновения рисков разработчики готовы полностью приостановить обучение новых моделей ИИ.

Ранее разработчик чат-бота Claude выявил несколько случаев, когда нейросеть пытались использовать для создания биологического оружия.

До этого психолог Дмитрий Деулин заявил, что чрезмерное использование нейросетей может снизить познавательную самостоятельность.
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Техникаискусственный интеллектOpenAIСэм АльтманИИ-агент
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