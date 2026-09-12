Глава OpenAI допустил возможность появления неподконтрольного человеку ИИ

Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил в интервью изданию Fortune, что возможность создания искусственного интеллекта, который человек не сможет контролировать, существует, и предостерёг общественность от подобных шагов.



«Верю ли я в возможность создания системы, которая не будет находиться под контролем человека? Безусловно. Но я не думаю, что нам следует это делать», — заявил Альтман.



Руководитель OpenAI подчеркнул, что компания готова пойти на любые меры ради обеспечения безопасности. В случае возникновения рисков разработчики готовы полностью приостановить обучение новых моделей ИИ.



Ранее разработчик чат-бота Claude выявил несколько случаев, когда нейросеть пытались использовать для создания биологического оружия.



До этого психолог Дмитрий Деулин заявил, что чрезмерное использование нейросетей может снизить познавательную самостоятельность.