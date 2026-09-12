Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил в интервью изданию Fortune, что возможность создания искусственного интеллекта, который человек не сможет контролировать, существует, и предостерёг общественность от подобных шагов.
«Верю ли я в возможность создания системы, которая не будет находиться под контролем человека? Безусловно. Но я не думаю, что нам следует это делать», — заявил Альтман.
Руководитель OpenAI подчеркнул, что компания готова пойти на любые меры ради обеспечения безопасности. В случае возникновения рисков разработчики готовы полностью приостановить обучение новых моделей ИИ.
Ранее разработчик чат-бота Claude выявил несколько случаев, когда нейросеть пытались использовать для создания биологического оружия.
До этого психолог Дмитрий Деулин заявил, что чрезмерное использование нейросетей может снизить познавательную самостоятельность.
Глава OpenAI допустил возможность появления неподконтрольного человеку ИИ
Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил в интервью изданию Fortune, что возможность создания искусственного интеллекта, который человек не сможет контролировать, существует, и предостерёг общественность от подобных шагов.