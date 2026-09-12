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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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ИИ нашел топ-профессию будущего. Спрос на особых специалистов вырастет вдвое

Среди перспективных направлений эксперты называют ИИ-инженерию.
Среди перспективных направлений эксперты называют ИИ-инженерию. istockphoto.com

Искусственный интеллект (ИИ) меняет рынок труда и создает карьерные возможности. Среди перспективных направлений эксперты называют ИИ-инженерию: специалисты создают и внедряют системы, которые уже используются в бизнесе и других отраслях, а спрос на навыки ИИ сегодня растет.

В почете

Прогнозы показывают: одной из самых востребованных профессий становится ИИ-инженер — специалист, который создает, настраивает и внедряет системы на основе искусственного интеллекта. Он может разрабатывать чат-ботов, голосовых помощников, рекомендательные алгоритмы, системы распознавания информации и инструменты для обработки данных.

Главная задача — превратить возможности ИИ в рабочий инструмент. Для бизнеса это означает автоматизацию рутинных операций, анализ информации, поддержку клиентов или помощь в принятии решений. Инженер становится связующим звеном между технологией и практической задачей компании.

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Тенденция уже отражается в найме. По данным экспертов, вакансии со специализированными ИИ-навыками в 2025 году росли примерно в 8 раз быстрее общего рынка труда. Средняя премия к зарплате для профессионалов с такими навыками достигла 62%. Исследование охватило более миллиарда объявлений в 27 странах.

Без чего не обойтись

Популярных ИИ-сервисов недостаточно для такой работы. Инженеру нужна техническая база: программирование, математика, взаимодействие с большим объемом данных и понимание принципов работы моделей и алгоритмов. Важны и аналитические способности. Система может ошибаться, требовать доработки или плохо проявлять себя в конкретной среде. Специалист должен уметь проверять результаты, находить причины проблем и выбирать подходящее решение.

Пригодятся английский язык, самостоятельность и готовность постоянно учиться. Новые инструменты и подходы появляются быстро, поэтому диплом в этой сфере не становится финальной точкой обучения.

Популярность искусственного интеллекта у школьников взрывным образом росла в течение всего прошлого учебного года по мере того, как сами модели ИИ совершенствовались.
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Где пригодится

Искусственный интеллект уже используется далеко не только в технологических компаниях. Его внедряют в финансовом секторе, медицине, промышленности, торговле, логистике и сервисах. Одновременно меняется содержание многих профессий: часть рутинных задач передается алгоритмам, а от сотрудников требуется умение работать с ИИ и принимать решения там, где автоматизации недостаточно.

Компании, которые активно используют ИИ, не только повышают производительность, но и быстрее наращивают штат. При этом рынок становится двухуровневым: одни профессии получают дополнительный инструмент, другие становятся доступнее для людей без прежнего уровня компетенции.

В то же время высокий спрос не гарантирует солидную зарплату каждому новичку. Доход зависит от опыта, специализации, подготовки и работодателя. Инженеру важно понимать не только технологию, но и задачи конкретной отрасли. Ценность появляется там, где человек способен объяснить, какую проблему решает разработанная система и как встроить ее в рабочий процесс.

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Главным преимуществом остается способность быстро осваивать новое: технологии будут меняться, а часть сегодняшних инструментов станет проще. Рост спроса на ИИ-навыки показывает: ценность будет не только в создании новых систем, но и в умении превращать их возможности в полезную работу.
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