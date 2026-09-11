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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Новые возможности. ИИ-сервисы Сбера позволят управлять всем своим капиталом

istockphoto.com

Инвестиционные сервисы Сбера на базе искусственного интеллекта позволят управлять всем своим капиталом — на брокерском счёте и в доверительном управлении, а ИИ-агенты позволят не только анализировать данные по портфелю и фондовому рынку, но и исполнять операции в автоматическом режиме. 

Расширение функционала

По словам управляющего директора Сбера Романа Кожуры, в течение предыдущих двух лет Сбер уже реализовал ИИ-алгоритмы, которые помогают клиенту оценить портфель, сравнить его с бенчмарками и рассчитать налоги в приложении СберБанк Онлайн. 

«Мы видим интерес людей к тому, чтобы подключать ИИ к управлению портфелем. Так, только с начала года нашими инвестиционными сервисами на основе ИИ воспользовались более 1,3 млн клиентов», — сказал он. 

К концу 2026 года функционал расширится: появится «пакетная заявка» для автоматической купли-продажи набора активов одной кнопкой, а также инструмент Invest AI. Последний будет генерировать подборки бумаг на основе анализа отчётности и новостного фона. Со второго квартала следующего года система получит консультационный сценарий покупки и продажи БПИФ и ОПИФ прямо в мобильном банке. Решение останется за инвестором, но оформление сделки будет происходить нативно, без перехода в каталог.

От аналитики к действию

Дальнейшая стратегия развития направлена на интеграцию этих инструментов в единую цифровую консультацию по управлению капиталом. Целевая модель ИИ-ассистента предполагает знание полного финансового профиля клиента, включая пассивы, цели и налоговую ситуацию при сохранении контекста предыдущих обращений. Один из ключевых аспектов — переход от аналитики к действию, а именно предложение конкретного плана и его исполнение при согласии пользователя, а также проактивная работа: самостоятельное информирование о просадках, налоговых возможностях или перевыполнении финансовых планов.

«Перед финансовой индустрией сейчас стоит выбор: сделать ставку на открытие API для сторонних разработчиков или формировать полный цикл обслуживания в рамках одной цифровой экосистемы. Суммаризаторы и агрегаторы данных, на наш взгляд, позволяют несколько упростить процесс управления капиталом или его частью, однако ИИ способен концептуально изменить возможности человека в этом отношении. Конкурентным преимуществом становится не сама технология машинного обучения, а ее интеграция в широкий финансовый контекст человека, чтобы помочь ему наиболее эффективно управлять всем своим капиталом без разделения на брокерский счет или доверительное управление, а также управлять своими налогами по нему. Это будет первый такой сервис в нашей стране», — заключил Роман Кожура.
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