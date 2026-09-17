Выбираем фитнес. 32 тысячи подростков посещали летом бесплатные тренировки

Нравятся ли подросткам физические нагрузки? Или свободное время они предпочитают проводить за гаджетами? Прошедшее лето показало, что старшеклассники готовы тренироваться по 3-4 раза в неделю, а кто-то и каждый день.

Дело в том, что летом федеральная сеть DDX Fitness запустила программу «Каникулы с DDX Fitness». Компания дала возможность школьникам 14–17 лет бесплатно посещать фитнес-клубы сети и знакомиться с различными форматами тренировок — от йоги и стретчинга до силовых и танцевальных классов.

Более 32 тысяч подростков в 49 городах — от Санкт-Петербурга до Владивостока — стали её участниками. При этом свыше 73% из них ранее фитнесом не занимались, но, придя, проявили высокий интерес. Половина участников тренировалась по 3–4 раза в неделю, а 12% посещали занятия практически ежедневно. Самый активный побывал в клубе 70 раз.

В общей сложности за лето подростки провели в клубах сети более 435 тысяч часов. 33% из них выбирали групповые программы — наибольшей популярностью пользовались йога, стретчинг и пилатес, а также танцевальные направления.

Среди школьников, присоединившихся к проекту, было больше девушек — 57%. Чаще всего участники приходили с другом или подругой (39%), некоторые тренировались вместе со своей компанией друзей (9%), кое-кто — с родителями (5%) или с братом/сестрой (3%). А 33% подростков предпочитали заниматься самостоятельно.

За регулярные занятия они получили возможность участвовать в розыгрышах призов. 65% участников летней программы планируют продолжить занятия фитнесом в этом учебном году. А сеть, в свою очередь, увидев живой интерес со стороны подростков и их родителей, обещает продолжить свою программу в следующем году.

«Мы создаём культуру заботы о себе в кругу единомышленников, где фитнес становится лёгким, радостным и естественным путём к активной, яркой и долгой жизни, — говорит исполнительный директор сети Елена Иванова. — Чем раньше человек вовлекается в фитнес, тем проще сделать активность устойчивой привычкой».