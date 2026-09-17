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Выбираем фитнес. 32 тысячи подростков посещали летом бесплатные тренировки

istockphoto.com

Нравятся ли подросткам физические нагрузки? Или свободное время они предпочитают проводить за гаджетами? Прошедшее лето показало, что старшеклассники готовы тренироваться по 3-4 раза в неделю, а кто-то и каждый день.

Дело в том, что летом федеральная сеть DDX Fitness запустила программу «Каникулы с DDX Fitness». Компания дала возможность школьникам 14–17 лет бесплатно посещать фитнес-клубы сети и знакомиться с различными форматами тренировок — от йоги и стретчинга до силовых и танцевальных классов.

Более 32 тысяч подростков в 49 городах — от Санкт-Петербурга до Владивостока — стали её участниками. При этом свыше 73% из них ранее фитнесом не занимались, но, придя, проявили высокий интерес. Половина участников тренировалась по 3–4 раза в неделю, а 12% посещали занятия практически ежедневно. Самый активный побывал в клубе 70 раз.

В общей сложности за лето подростки провели в клубах сети более 435 тысяч часов. 33% из них выбирали групповые программы — наибольшей популярностью пользовались йога, стретчинг и пилатес, а также танцевальные направления.

Среди школьников, присоединившихся к проекту, было больше девушек — 57%. Чаще всего участники приходили с другом или подругой (39%), некоторые тренировались вместе со своей компанией друзей (9%), кое-кто — с родителями (5%) или с братом/сестрой (3%). А 33% подростков предпочитали заниматься самостоятельно.

За регулярные занятия они получили возможность участвовать в розыгрышах призов. 65% участников летней программы планируют продолжить занятия фитнесом в этом учебном году. А сеть, в свою очередь, увидев живой интерес со стороны подростков и их родителей, обещает продолжить свою программу в следующем году.

«Мы создаём культуру заботы о себе в кругу единомышленников, где фитнес становится лёгким, радостным и естественным путём к активной, яркой и долгой жизни, — говорит исполнительный директор сети Елена Иванова. — Чем раньше человек вовлекается в фитнес, тем проще сделать активность устойчивой привычкой».
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