Президент России Владимир Путин отметил вклад ветеранов СВО в развитие паралимпийского движения. Он указал на это в приветствии лауреатам, организаторам и гостям церемонии награждения спортивной премией «Герои Отчизны — Герои спорта».

Глава государства подчеркнул, что данная премия присуждается бойцам, «которые с честью выполнили свой долг перед Родиной», а после сумели «добиться высоких результатов на всероссийских и межрегиональных соревнованиях», вдохновить других своим примером и «внести значимый вклад в развитие отечественного паралимпийского движения».

«Отмечу большую, востребованную работу Паралимпийского комитета РФ. Его значимые проекты и инициативы помогают нашим героям проявить свои таланты и способности в спорте, на общественном поприще», — говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поздравил лауреатов премии и пожелал им новых успехов и всего самого доброго.