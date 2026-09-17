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«Долго боролся». От чего ушел в 59 лет «принц биатлона» Сергей Чепиков

Сергей Чепиков был одним из самых титулованных биатлонистов.
Сергей Чепиков был одним из самых титулованных биатлонистов. / Фото: Денис Костюченко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, один из самых титулованных биатлонистов в истории страны Сергей Владимирович Чепиков скончался 17 сентября 2026 года на 60-м году жизни. О смерти спортсмена сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. От чего умер Чепиков и что о нем известно — в справке aif.ru.

Долго боролся с болезнью

Причиной смерти Чепикова стало онкологическое заболевание — супруга спортсмена сообщила Telegram-каналу Baza, что Чепиков умер после продолжительной борьбы с раком. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с журналистами также подтвердил эту информацию: «Последние годы Сергей тяжело болел, у него был рак. Он боролся очень долго, много всего пробовал... Но болезнь оказалась сильнее», — сказал спортсмен.

По данным Telegram-канала SHOT, Чепиков скончался в больнице. Даже во время лечения он продолжал исполнять обязанности депутата Государственной думы, работая в комитете по государственному строительству и законодательству.
Сергей Чепиков на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Сергей Чепиков на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 2025 г. Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко

Из «биатлонного принца» к олимпийским вершинам

Сергей Чепиков родился 30 января 1967 года в посёлке Хор Хабаровского края. В 13 лет он переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где и начал профессионально заниматься биатлоном. Талант спортсмена проявился достаточно быстро: на юниорском чемпионате мира 1987 года он уже завоевал три золотые медали, за что финские журналисты окрестили российского спортсмена «биатлонным принцем». А через год, на Олимпиаде 1988 года в Калгари, Чепиков завоевал бронзу в спринте и золото в эстафете, став полноправным олимпийским чемпионом.

Но настоящий успех пришел к нему только в 1994 году на Играх в Лиллехаммере. Там Чепиков был знаменосцем сборной России на церемонии открытия и выиграл золото в спринте на 10 км — самую ценную личную награду за всю свою карьеру.

Сергей Чепиков.
Сергей Чепиков. Фото: РИА Новости/ Владислав Белогруд

За почти двадцатилетний путь в спорте Чепиков участвовал в шести зимних Олимпиадах и завоевал 6 олимпийских медалей: 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу. Кроме того, биатлонист является двукратным чемпионом мира 1989 и 2006 годов, обладателем 8 серебряных и 3 бронзовых медалей чемпионатов мира.

Изменил историю спорта

Только цветом медалей вклад Чепикова в российский биатлон не ограничивается. Именно он первым среди советских спортсменов стал обладателем Кубка мира и завоевал Хрустальный глобус дважды — в сезонах 1989/90 и 1990/91. После этого кубок стали выигрывать не только норвежские и восточногерманские спортсмены, но и другие последователи уже нашего биатлониста Чепикова. Болельщики даже прозвали его «Полковник» — не только за строгую внешность спортсмена, но и за те хладнокровие, стойкость и несгибаемый характер, с которыми он выступал на трассе.

В 1995–1998 годах он на время оставил свой спорт и перешёл в лыжные гонки, с которыми вошел в состав сборной России и даже выступил на Олимпиаде 1998 года в Нагано.

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Тренер, политик, депутат

Завершив спортивную карьеру, Чепиков, тем не менее, не отошёл от спорта. В 2010–2013 годах он был тренером-консультантом сборной России по биатлону, в 2011–2014 годах входил в исполком Союза биатлонистов России, а в 2018 году недолго занимал должность вице-президента Союза биатлонистов России.

В 2008 году Чепиков был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области, а в 2016 году стал депутатом Государственной думы. В 2021 году его переизбрали в Думу восьмого созыва.

За выдающиеся заслуги Чепиков был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007), орденом Мужества (1994) и орденом «Знак Почёта» (1988), а также удостоен звания Почётный гражданин Екатеринбурга.
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СпортПерсонаСергей Чепиковолимпийские чемпионысмерть спортсменабиатлон
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