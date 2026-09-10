Старт 35-го Чемпионата России по тяжелой атлетике в Москве

В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году.