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Старт 35-го Чемпионата России по тяжелой атлетике в Москве

Сюжет Спорт в Москве
В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году.
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно.
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF).
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин).
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов.
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный.
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики».
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке).
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы.
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани.
В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году.
В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году.
© АиФ / Игорь Харитонов
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно.
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно.
© АиФ / Игорь Харитонов
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF).
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF).
© АиФ / Игорь Харитонов
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин).
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин).
© АиФ / Игорь Харитонов
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов.
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов.
© АиФ / Игорь Харитонов
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный.
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный.
© АиФ / Игорь Харитонов
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики».
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики».
© АиФ / Игорь Харитонов
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке).
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке).
© АиФ / Игорь Харитонов
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы.
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы.
© АиФ / Игорь Харитонов
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани.
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани.
© АиФ / Игорь Харитонов
В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году.
В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году.
© АиФ / Игорь Харитонов
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно.
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно.
© АиФ / Игорь Харитонов
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF).
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF).
© АиФ / Игорь Харитонов
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин).
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин).
© АиФ / Игорь Харитонов
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов.
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов.
© АиФ / Игорь Харитонов
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный.
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный.
© АиФ / Игорь Харитонов
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики».
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики».
© АиФ / Игорь Харитонов
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке).
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке).
© АиФ / Игорь Харитонов
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы.
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы.
© АиФ / Игорь Харитонов
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани.
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани.
© АиФ / Игорь Харитонов
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