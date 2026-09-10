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Качество лечения. Благодаря «ЕР» появится свыше 3 тысяч новых медучреждений

Бадма Башанкаев.
Бадма Башанкаев. / Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народная программа «Единой России» — это документ, где прописаны главные направления работы партии, ориентированные на решение важных проблем граждан и развитие страны. Поддержка медицинских работников является одной из её приоритетных задач.

По Народной программе в стране появится свыше 3 тысяч поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Координатор направления «Здоровье человека» Народной программы, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что речь идёт как о развитии института общей практики и закреплении кадров в регионах, так и о стабильном увеличении их зарплат.

«Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребёнка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами. Место жительства не должно определять качество лечения — именно этот принцип заложен в Народную программу «Единой России», — сказал он.

Бадма Башанкаев добавил, что развитие мобильных бригад, способных добираться до жителей самых отдалённых районов, повышает доступность здравоохранения.

Помимо прочего, по словам парламентария, в зоне особого внимания партии — охрана материнства и детства. Так, предполагается увеличить втрое число женских консультаций, а также оснастить современным оборудованием 140 перинатальных центров и более 500 детских поликлиник.
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