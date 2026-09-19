Евгений Плющенко попал в больницу в Турции из-за укуса осы

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко потребовалась помощь медиков в связи с укусом осы в Турции. О попадании в больницу в Анкаре спортсмен сообщил в соцсетях.

По словам Плющенко, накануне во время обеда его укусила за ногу оса, возможно, несколько раз. Утром в субботу нога спортсмена сильно распухла, из-за чего он обратился к медикам.

В больнице Плющенко сделали капельницу, после чего отек ноги начал спадать.

«Я сейчас лежу и восстанавливаюсь. Еще два часа надо еще подождать. Сделают еще капельниц. Дай бог восстановимся», — заявил фигурист на опубликованном в соцсетях видео.

В Анкару Плющенко приехал с сыном Александром, который представил Азербайджан на на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Ранее сообщалось, что юный спортсмен занял на этих соревнованиях 13-е место, набрав 114,53 балла в произвольной программе, а по сумме короткой и произвольной программ — 171,65 балла.