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Евгений Плющенко попал в больницу в Турции из-за укуса осы

кадр видео
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко потребовалась помощь медиков в связи с укусом осы в Турции. О попадании в больницу в Анкаре спортсмен сообщил в соцсетях.

По словам Плющенко, накануне во время обеда его укусила за ногу оса, возможно, несколько раз. Утром в субботу нога спортсмена сильно распухла, из-за чего он обратился к медикам.

В больнице Плющенко сделали капельницу, после чего отек ноги начал спадать.

«Я сейчас лежу и восстанавливаюсь. Еще два часа надо еще подождать. Сделают еще капельниц. Дай бог восстановимся», — заявил фигурист на опубликованном в соцсетях видео.

В Анкару Плющенко приехал с сыном Александром, который представил Азербайджан на на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Ранее сообщалось, что юный спортсмен занял на  этих соревнованиях 13-е место, набрав 114,53 балла в произвольной программе, а по сумме короткой и произвольной программ — 171,65 балла.
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СпортЕвгений ПлющенкоТурциябольница
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